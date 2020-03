Si tienes síntomas gripales, acude al médico, no vayas al trabajo o a la escuela

Cuba adoptó desde el pasado mes de enero un riguroso Plan de Prevención y Enfrentamiento a la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS COV-2, declarada como una pandemia mundial en días recientes por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas acciones tienen una clave fundamental: la participación consciente de la población en las medidas de prevención y el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades de salud.

Así reafirmaron en conferencia de prensa este sábado funcionarios del Ministerio de Salud Pública, quienes exhortaron a la población a seguir de cerca la información que brinden las autoridades de salud del país y a tener presentes las recomendaciones que desde lo individual y colectivo pueden seguirse para contribuir a la no transmisión de esta infección.

El doctor Pablo Feal, Director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), insistió en que ante cualquier síntoma respiratorio, las personas deben acudir a su médico, que es el facultado para un diagnóstico, y no dirigirse al trabajo o la escuela.

De esta forman no ponen en riesgo la salud suya ni la de las demás personas y contribuyen a no diseminar la enfermedad, en el caso que pudiesen portarla, ni a propagar otras infecciones respiratorias habituales en esta época del año y que hoy circulan en el país. “El sistema de salud está preparado y se han establecidos todos los procedimientos para conducir a los posibles pacientes en una adecuada atención médica”, apuntó.

Feal exhortó a la población a mantenerse informada sobre el curso de la enfermedad, y no hacer caso de las fuentes no oficiales que generan alarmas o desinformación.

Justamente en las medidas individuales de prevención que puede ejecutar cada persona, insistió la doctora Yanaris López Almaguer, directora de Salud Ambiental del Minsap.

“La primera cosa que le estamos pidiendo a la población es que cuando tenga síntomas respiratorios no salga de la vivienda, no vaya al centro laboral, ni los niños a la escuela, y eso no es nuevo. Está establecido desde siempre, cuando hay una enfermedad transmisible, las administraciones de las instituciones son responsables de que no entren personas en ese estado para no afectar al resto y así está previsto en convenios de trabajo y otras regulaciones”, destacó, por lo cual se trata de cumplir con lo que ya está reglamentado.

Asimismo, la especialista se refirió al necesario uso adecuado de los medios de protección, como por ejemplo la mascarilla. De no ponerse y retirarse adecuadamente, lejos de ayudar podría contribuir al contagio, sostuvo.

En ese orden, comentó que hoy se vela además porque el resto de los organismos, como el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Educación, entre otros, cumplas con las indicaciones orientadas relacionadas con la desinfección de los vehículos y ómnibus o las medidas de higiene en los centros escolares, ejemplificó.

“Es importante la participación y cooperación de la ciudadanía”, sostuvo.

De acuerdo con la especialista, estamos ante un virus envuelto, y esta característica lo coloca entre los virus más sensibles a la acción de las sustancias desinfectantes, siempre que están no estén diluidas sino con una concentración adecuada para que sean efectivas y capaces de destruirlo.

Por tanto, dijo, simples acciones, pero fundamentales, como el lavado de las manos con agua y jabón, si se hacen de manera correcta son suficientes para evitar que el virus pase a las mucosas de los ojos, manos o boca a través de las manos y entre en nuestro organismo

Otras acciones como usar el gel de manos con solución hidroalcohólica al 60-70 % o el hipoclorito de sodio al 1 y 5 %, para manos y superficies, respectivamente, también son efectivas, destacó López Almaguer.

En ese sentido, la funcionaria precisó que hoy se mantienen las coordinaciones para continuar la venta del hipoclorito al 5 por ciento en establecimientos comerciales, mientras se están tomando las medidas con los organismos implicados en la producción y distribución, para la asignación normada por núcleo familiar de un litro de hipoclorito de sodio al 1 % en días próximos.

Medidas generales para la prevención y control de la COVID-19

Lávese las manos regularmente con agua y jabón

Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar, con el ángulo del codo o con una servilleta de papel y deséchala de inmediato

Evite tocarse con las manos los ojos, la nariz, la boca

Informe sobre el comportamiento de la COVID-19, a través de las autoridades de salud pública, la radio, la televisión y la prensa

Acuda de inmediato al médico y sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias locales, ante cualquier síntoma de la enfermedad

Evite viajar si tienes síntomas respiratorios

Evite los lugares donde se aglomeran muchas personas

Cumpla las medidas orientadas por el personal de salud de los aeropuertos, puertos marinas y acuda al médico de la familia, si usted o un familiar suyo arribó a Cuba desde algún país o zona con transmisión de la COVID-19

Manténgase entre uno o dos metros de distancia, de cualquier persona que presente síntomas respiratorios.

Lave la ropa de cama y las toallas con detergente y agua, a una temperatura entre 60 a 90 grados Celsius.

Forma de preparación de la solución clorada al 0.1% para el lavado de manos:

Si el pomo de cloro tiene una concentración al 1%

A un litro de agua agregar 100 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 10 cucharadas soperas, o 10 tapitas de pomos plásticos o tres onzas de biberón)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, adicionar 150 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 15 cucharadas soperas, o 15 tapitas de pomos plásticos o cuatro onzas de biberón)

2. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 5 %

A un litro de agua agregar 20 ml de hipoclorito de sodio al 5% (equivalente a 2 cucharadas soperas, o 2 tapitas de pomos plástico)

Forma de preparación de la solución clorada al 0.5% para la limpieza de las superficies

Las superficies de contacto como mandos de equipos electrodomésticos, teclados, teléfonos, mesetas de cocinas, mesas, picaportes, barandas de cama, entre otros, deben desinfectarse. También se deben limpiar y desinfectar las superficies del baño y el inodoro.

Dicha desinfección se realizará mínimo una vez al día y para ello se utilizará un paño impregnado con solución clorada al 0. 5 %

1. Si el pomo de cloro tiene una concentración al 1%

A un litro de agua agregar 400 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a 2 biberones de 8 onzas)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, adicionar 50 ml de hipoclorito de sodio al 1% (equivalente a medio litro de cloro al 1%)

2. Si el pomo de cloro viene en pomo con una concentración al 5%

A un litro de agua agregar 100 ml de hipoclorito de sodio al 5% (equivalente a 10 cucharadas soperas, o 10 tapitas de pomos plásticos o tres onzas de biberón)

Al pomo de litro y medio (pepino) de agua, agregar 150 ml de hipoclorito de sodio al 5% (equivalente a 15 cucharadas soperas, o 15 tapitas de pomos plásticos o cuatro onzas de biberón)

En video, el Ministerio de Salud Pública exhorta a la población a acudir al médico ante síntomas respiratorios