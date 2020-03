Biden se proyecta como ganador en primarias demócratas de Michigan, Missouri y Mississippi

El exvicepresidente Joe Biden se habría alzado con un triunfo en las primarias de Michigan, Mississippi y Missouri este martes, según proyecciones de medios estadounidenses.

De acuerdo con las estimaciones, Biden terminará con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el senador progresista en Michigan, quien había ganado en este estado del noreste estadounidense hace cuatro años, contra Hillary Clinton.

Biden hizo campana en el etado enfatizando el rescate de la industria automotriz durante el gobierno de Obama, lo que salvó miles de empleos. También contó con el apoyo de los votantes afroestadounidenses.

En Michigan, Biden sostuvo un acalorado debate con un obrero.

"Eres un mentiroso de mierda (You're full of shit). Apoyo la Segunda Enmienda", le dijo Joe Biden al obrero y agregó que tiene su propia escopeta de calibre 12.

Las imágenes compartidas por periodistas, y amplificadas por el rival de Biden, Bernie Sanders y por los partidarios del presidente republicano Donald Trump, mostraron al exvicepresidente discutiendo con un trabajador en una planta en construcción de Fiat Chrysler.

En el video, se puede escuchar al hombre acusando a Biden de "tratar activamente de rebajar nuestro derecho a la Segunda Enmienda y quitarnos nuestras armas".

The eye level view of Joe Biden telling a Michigan auto worker "You're full of shit" and then shhhing a female staffer is a must watch.pic.twitter.com/gJ0BsP19UE

— Steve Guest (@SteveGuest) March 10, 2020