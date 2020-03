Policías agreden brutalmente a un joven desarmado en Nueva York (+ Video)

Un grupo de policías agredió brutalmente a un joven desarmado llamado Vince Carter, después de que un agente lo detuviera en el barrio de Canarsie, situado en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.), según se aprecia en dos vídeos publicados el jueves en Twitter que acumulan ya más de 11 millones de visualizaciones.

En la primera grabación se ve cómo un policía de paisano retiene al joven, que le pregunta con insistencia qué delito ha cometido, mientras el agente guarda silencio y le obliga a no moverse. En determinado momento llegan varios coches de Policía con agentes refuerzos, que reducen y golpean a Carter, que grita tendido en el suelo.

I’m walking home from work and this undercover cop was holding this man. The guy asked for the cop to identify himself, he ignore that. He asked what crime he commit, he ignore that too. I pulled out my phone. You can hear the guy screaming “I never thought it would happen to me” pic.twitter.com/YW2dI3g8fk

— Velvet (@TheVelvetRope__) March 5, 2020