Dan a conocer nómina final del equipo Cuba para torneo preolímpico

Hace apenas unos minutos fue dada a conocer a la prensa especializada en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, la nómina final del equipo nacional que nos representará en el torneo preolímpico, previsto para realizarse a fines de este mes de marzo en la ciudad norteamericana de Arizona.

El equipo de 26 jugadores quedó repartido en 3 receptores, 7 jugadores de cuadro, 4 jardineros y 12 lanzadores con una renovación cerca del 20% con respecto al que asistió al torneo Premier 12, primera oportunidad que tuvieron los antillanos de lograr su pase a los Juegos Olímpicos.

En esta ocasión, como se ha venido explicando a los aficionados, la única manera de lograr el pase directo a la cita de los cinco aros es terminar en la primera posición en dicha competición y solo ocupando los puestos dos o tres, existiría una última posibilidad en un evento de repechaje, a celebrarse en el mes de junio en China Taipéi.

La escuadra antillana, saldrá en pocos días hacia tierras mexicanas para realizar una serie de topes preparatorios con equipos profesionales de ese país antes de arribar a tierras estadounidenses a pugnar por el boleto olímpico.

En la conferencia de prensa se explicó que el camagüeyano Leslie Anderson no pudo hacer el grado por resentirse una vieja molestia en su espalda y el matancero Ariel Martínez, aunque su recuperación es satisfactoria, no se encuentra a plenitud producto de la lesión ocurrida en los play off finales de la temporada.