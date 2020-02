Brad Pitt se encuentra por primera vez con el Oscar en una categoría de actuación

Brad Pitt finalmente consiguió su primer Premio Oscar en una categoría de actuación.

Si bien Pitt había recibido una estatuilla por su rol como productor en 12 Years a Slave, a lo largo de carrera nunca había sido galardonado en las categorías de “Mejor Actor” o “Mejor actor de Reparto”.

"Esto es increíble, realmente increíble", aseguró Pitt, quien fue recibido con un gran aplauso por parte del público.

Pitt dedicó su premio a "Quentin Tarantino" y dijo del cineasta que es "original y único en su especie".

Por supuesto, eso no significa que Pitt no haya estado en carrera por el premio.

El actor ha competido por tener una estatuilla con su nombre en varias oportunidades. En 1996, Pitt consiguió su primera nominación por su papel secundario en Twelve Monkeys, y posteriormente fue nominado como “Mejor Actor” por The Curious Case of Benjamin Button en 2008 y Moneyball en 2011.

Sin embargo, Pitt no había conseguido una victoria hasta ahora, cuando de la mano de su rol como Cliff Booth en Once Upon a Time…in Hollywood de Quentin Tarantino finalmente fue nombrado como el “Mejor Actor de Reparto” en esta edición de los Premios de la Academia.

Para quedarse con el premio, Pitt derrotó a pesos pesados como Tom Hanks, que competía con su papel en A Beautiful Day in the Neighborhood; Anthony Hopkins, que estaba en carrera por The Two Popes; y Al Pacino y Joe Pesci, quienes fueron considerados por sus roles en The Irishman.

(Con información de Mouse y agencias)