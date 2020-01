Vale-No Vale: Taxis estatales, indisciplinas sociales y el 10 por ciento del servicio

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo cubadebate@cubadebate.cu. Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Vale: Que se extienda en el sector de la gastronomía las formas de gestión no estatales, con servicios variados y de calidad.

No vale: Que se extienda la práctica de cobrar el 10% sobre el importe de los productos consumidos, cuando ese margen de “ganancia” debe estar en el precio de las ofertas. Además, porque no se trata de un servicio exclusivo, que merezca recibir pagos extras.

Lázaro Hernández:

Vale: La buena intención de nuestro presidente y la convocatoria a que le arranquemos pedacitos todos los días a los problemas.

No vale: Que los vehículos estatales siguen sin recoger en las paradas aunque traigan capacidades

Que en los mercados sigan robando impunemente en todo lo que uno compra. Un ejemplo negativo es el mercado de 10 de Octubre y Santa Catalina; hasta en la pesa de comprobación te dicen mal lo que pesa, todo indica que están puestos de acuerdo con los tarimeros.

Que no haya un lugar en el que se puedan comprar llaves de paso y otras piezas necesarias sin tener que morir en manos de los revendedores.

Puentes:

Vale: Que el sistema laboral cubano sea unos de los mas inclusivos y los de mayor cobertura en términos regionales, locales y en seguridad social.

No vale: Que no se puedan realizar contratos a tiempo parcial, que las administraciones no toleren el pluriempleo ni el teletrabajo y que el salario escala siga dando soporte salarial a graduados universitarios que no aportan nada o casi nada al encadenamiento productivo y que a su vez estos universitarios reciban además del salario escala y estudios de post-grados parte de la distribución salarial formada por obreros y técnicos medios.

Marga:

Vale: Hacer énfasis en los precios de los boteros, incrementar las gacelas que se han convertido en una gran ayuda

No vale: Que en las muchas críticas televisivas no se comente el mal trabajo de los taxis estatales 555555, ya que si los llamas a recoger para un hospital u otro sitio no aparezcan, sólo aeropuerto, tampoco en la calle le paran a cubano aunque se pague en cuc, porque el cubano no da propinas y tampoco mantienen el taxímetro, es como si ellos fueran los intocables y son tan transportistas como los otros solo que pertenecen al Estado y tienen buenos carros, son como una categoría superior.

Roxana Badosa Rodríguez

Vale: Que en cada barrio exista un grupo de factores (Núcleo Zonal, Delegado, Cdr, Fmc, Asociacion de Combatientes.

No Vale: Que en el mismo barrio exista un vertedero, un derrumbe, un salidero, un foco encendido día y noche, un centro de servicio a la población que nos mal trate. Sin denunciarlo a cada uno de los órganos superiores de cada factor y que todos juntos no vallan a reprimir y exigir al responsable.