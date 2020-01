La cubana Aymée Nuviola comparte premio con Marc Anthony en los Grammy 2020

La cantante, pianista y compositora cubana Aymée Nuviola compartió con Marc Anthony el Grammy al mejor álbum de música tropical, durante la 62 entrega de los galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, desarrollada este domingo.

En una victoria algo inesperada, ambos artistas empataron y compartieron el premio, él por “Opus”, y ella por “A Journey Through Cuban Music”. Esto pese a que competían con las producciones galardonadas en los Latin Grammy “Literal”, de Juan Luis Guerra y 4:40 y “Tiempo al tiempo” de Luis Enrique + C4 Trío, entre otras.

“¡Ay Dios mío!”, exclamó Nuviola en inglés sin poder ocultar su sorpresa. “Estoy aquí representando la música de Cuba. Es un gran honor para mí”.

Marc Anthony no estuvo presente para recoger su gramófono dorado.

Nuviola fue nominada por segunda ocasión a los Premios Grammy, en esta ocasión, repitió en la categoría Mejor Álbum Tropical.

En el Staples Center, de Los Ángeles, donde inició la ceremonia recordando al basquebolista Kobe Bryant, la gran ganadora de la noche fue la joven estrella del pop Billie Eilish, quien con apenas 18 años de edad hizo historia al obtener las cuatro categorías generales de los Grammy en un mismo año.

El trabajo de la joven y su hermano Finneas O'Connel se vio reconocido al conseguir el premio al mejor nuevo artista de la industria de la música en Estados Unidos, y su éxito, “Bad Guy”, es la canción y la grabación del año. Además, el disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo, la categoría en la que decidió ponerlo la Academia.

Estos son todos los premiados en los Grammys 2020:

Mejor álbum del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish Mejor grabación del año: “ Bad Guy ” , Billie Eilish

Bad Guy , Billie Eilish Mejor artista nuevo: Billie Eilish

Billie Eilish Mejor canción del año: “ Bad Guy ” , Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Bad Guy , Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish) Mejor performance pop solista: “Truth Hurts”, Lizzo

“Truth Hurts”, Lizzo Mejor performance R&B: “Come Home”, Anderson .Paak feat. André 3000

“Come Home”, Anderson .Paak feat. André 3000 Mejor canción country : “Bring My Flowers Now” , Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker (Tanya Tucker)

: “Bring My Flowers Now” , Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker (Tanya Tucker) Mejor álbum de rap: Igor, Tyler, the Creator

Igor, Tyler, the Creator Mejor performance en grupo: “Old Town Road", Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Old Town Road", Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus Mejor álbum pop vocal tradicional: Look Now, Elvis Costello & The Imposters

Look Now, Elvis Costello & The Imposters Mejor grabación dance: “Got To Keep On", The Chemical Brothers

“Got To Keep On", The Chemical Brothers Mejor álbum de rock: Social Cues, Cage The Elephant

Social Cues, Cage The Elephant Mejor álbum pop vocal: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish Mejor álbum local de jazz: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

12 Little Spells, Esperanza Spalding Mejor álbum góspel: Long Live Love, Kirk Franklin

Long Live Love, Kirk Franklin Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo: El Mal Querer, Rosalía

Mejor álbum americana: Oklahoma, Keb’ Mo’

Oklahoma, Keb’ Mo’ Mejor álbum hablado: Becoming, Michelle Obama

Becoming, Michelle Obama Mejor canción escrita para medio visual: “I’ll Never Love Again” (Film Version), Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper), Track from: A Star Is Born

Mejor álbum dance/electrónica: No Geography, The Chemical Brothers

No Geography, The Chemical Brothers Mejor álbum contemporáneo instrumental: Mettavolution, Rodrigo y Gabriela

Mettavolution, Rodrigo y Gabriela Mejor performance de rock: “This Land”, Gary Clark Jr.

“This Land”, Gary Clark Jr. Mejor performance de metal: “7 Empest”, ToolMejor canción de rock: “This Land”, Gary Clark Jr. (Gary Clark Jr.)

“7 Empest”, ToolMejor canción de rock: “This Land”, Gary Clark Jr. (Gary Clark Jr.) Mejor álbum de música alternativa: Father of the Bride, Vampire Weekend

Father of the Bride, Vampire Weekend Mejor performance tradicional R&B: “Jerome”, Lizzo

“Jerome”, Lizzo Mejor canción R&B: “Say So", PJ Morton (PJ Morton Featuring JoJo)

“Say So", PJ Morton (PJ Morton Featuring JoJo) Mejor álbum de urbano contemporáneo: Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo Mejor álbum R&B: Ventura, Anderson.Paak

Ventura, Anderson.Paak Mejor performance de rap: “Racks in the Middle”, Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

“Racks in the Middle”, Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy Mejor performance de rap/sung: “Higher”, DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend

“Higher”, DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend Mejor canción de rap: “A Lot”, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White (21 Savage Featuring J. Cole)

“A Lot”, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White (21 Savage Featuring J. Cole) Mejor performance de country solista: “Ride Me Back Home”, Willie Nelson

“Ride Me Back Home”, Willie Nelson Mejor performance de country en dúo/grupo: “Speechless”, Dan + Shay

“Speechless”, Dan + Shay Mejor álbum de country: While I’m Livin, Tanya Tucker

While I’m Livin, Tanya Tucker Mejor álbum new age: Wings, Peter Kater

Wings, Peter Kater Mejor improvisación de jazz solista: “Sozinho”, Randy Brecker

“Sozinho”, Randy Brecker Mejor álbum instrumental de jazz: Finding Gabriel, Brad Mehldau

Finding Gabriel, Brad Mehldau Mejor álbum de ensamble de jazz: The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band

The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band Mejor álbum de jazz latino: Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band

Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band Mejor performance/canción de góspel: “Love Theory”, Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter

“Love Theory”, Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter Mejor performance/canción de música cristiana contemporánea: “God Only Knows”, for KING & COUNTRY & Dolly Parton; Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom

“God Only Knows”, for KING & COUNTRY & Dolly Parton; Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Burn the Ships, for KING & COUNTRY

Burn the Ships, for KING & COUNTRY Mejor álbum gospel de raíces: Testimony, Gloria Gaynor

Testimony, Gloria Gaynor Mejor álbum de pop latino: #Eldisco, Alejandro Sanz

#Eldisco, Alejandro Sanz Mejor álbum regional de música mexicana: De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos

De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos Mejor álbum de tropical latina: Opus, Marc Anthony, y A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola

Opus, Marc Anthony, y A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola Mejor performance americana de raíces: “Saint Honesty”, Sara Bareilles

“Saint Honesty”, Sara Bareilles Mejor canción americana de raíces: “Call My Name”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan & Sara Watkins (I’m With Her)

“Call My Name”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan & Sara Watkins (I’m With Her) Mejor álbum de bluegrass: Tall Fiddler, Michael Cleveland

Tall Fiddler, Michael Cleveland Mejor álbum de blues tradicional: Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men

Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men Mejor álbum de blues contemporáneo: This Land, Gary Clarke Jr.

This Land, Gary Clarke Jr. Mejor álbum de folk: Patty Griffin, Patty Griffin

Patty Griffin, Patty Griffin Mejor álbum regional de raíces: Good Time, Ranky Tanky

Good Time, Ranky Tanky Mejor álbum de reggae: Rapture, Koffee

Rapture, Koffee Mejor video musical: “Old Town Road (Official Movie)”, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, Calmatic, video director; Candice Dragonas, Melissa Larsen & Saul Levitz

“Old Town Road (Official Movie)”, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, Calmatic, video director; Candice Dragonas, Melissa Larsen & Saul Levitz Mejor música de película: Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter & Ed Burke, video directors; Dora Melissa Vargas

Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter & Ed Burke, video directors; Dora Melissa Vargas Mejor álbum de música mundial: Celia, Angelique Kidjo

Celia, Angelique Kidjo Mejor álbum para niños: Ageless Songs for the Child Archetype, Jon Samson

Ageless Songs for the Child Archetype, Jon Samson Mejor álbum de comedia: Sticks and Stones, Dave Chappelle

Sticks and Stones, Dave Chappelle Mejor álbum de teatro musical : Hadestown

: Hadestown Mejor soundtrack para medio visual: A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper

A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper Mejor soundtrack para medio audiovisual: Chernobyl, Hildur Guðnadóttir, composer

Chernobyl, Hildur Guðnadóttir, composer Mejor composición musical: “Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite”, John Williams (John Williams)

“Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite”, John Williams (John Williams) Mejor arreglo, instrumental o a capela: “Moon River", Jacob Collier (Jacob Collier)

“Moon River", Jacob Collier (Jacob Collier) Mejor arreglo, instrumental y vocal: “All Night Long”, Jacob Collier (Jacob Collier Featuring Jules Buckley, Take 6 & Metropole Orkest)

“All Night Long”, Jacob Collier (Jacob Collier Featuring Jules Buckley, Take 6 & Metropole Orkest) Mejor grabación de empaque: Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura & Joe Spix (Chris Cornell)

Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura & Joe Spix (Chris Cornell) Mejor edición de empaque especial: Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50th Anniversary Archive, Masaki Koike (Various Artists)

Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50th Anniversary Archive, Masaki Koike (Various Artists) Mejor álbum de notas: Stax ’68: A Memphis Story, Steve Greenberg (Varios artistas)

Stax ’68: A Memphis Story, Steve Greenberg (Varios artistas) Mejor álbum histórico: Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place & Robert Santelli, compilation producers; Pete Reiniger (Pete Seeger)

Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place & Robert Santelli, compilation producers; Pete Reiniger (Pete Seeger) Mejor álbum no clásico: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Finneas O’Connell, producer; Rob Kinelski & Finneas O’Connell; Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; John Greenham (Billie Eilish)

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Finneas O’Connell, producer; Rob Kinelski & Finneas O’Connell; Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; John Greenham (Billie Eilish) Mejor productor del año no clásico: Finneas

Finneas Mejor grabación remix: “I Rise”, (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix), Tracy Young (Madonna)

“I Rise”, (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix), Tracy Young (Madonna) Mejor álbum de audio inmerso: Lux, Morten Lindberg; Morten Lindberg; Morten Lindberg (Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor)

Lux, Morten Lindberg; Morten Lindberg; Morten Lindberg (Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor) Mejor álbum clásico: Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones, engineer; Robert C. Ludwig, mastering engineer (Kronos Quartet)

Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones, engineer; Robert C. Ludwig, mastering engineer (Kronos Quartet) Mejor productor del año clásico: Blanton Alspaugh

Blanton Alspaugh Mejor performance de orquesta: “Norman: Sustain", Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic)

“Norman: Sustain", Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic) Mejor grabación de ópera: “Picker: Fantastic Mr. Fox,” Gil Rose; John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River & Edwin Vega; Gil Rose (Boston Modern Orchestra Project; Boston Children’s Chorus)

“Picker: Fantastic Mr. Fox,” Gil Rose; John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River & Edwin Vega; Gil Rose (Boston Modern Orchestra Project; Boston Children’s Chorus) Mejor performance coral: “Duruflé: Complete Choral Works”, Robert Simpson (Ken Cowan; Houston Chamber Choir)

“Duruflé: Complete Choral Works”, Robert Simpson (Ken Cowan; Houston Chamber Choir) Mejor performance ensamblada breve: “Shaw: Orange”, Attacca Quartet

“Shaw: Orange”, Attacca Quartet Mejor instrumental solista clásico: “Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite”, Nicola Benedetti; Cristian Măcelaru (Philadelphia Orchestra)

“Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite”, Nicola Benedetti; Cristian Măcelaru (Philadelphia Orchestra) Mejor álbum vocal solista clásico: Songplay, Joyce DiDonato; Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter & Craig Terry (Steve Barnett & Lautaro Greco)

Songplay, Joyce DiDonato; Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter & Craig Terry (Steve Barnett & Lautaro Greco) Mejor compendio clásico: The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin

The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin Mejor composición clásica contemporánea: “Higdon: Harp Concerto”, Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra

(Con información de AP/ Página 12)