Cierra el 35 Festival Internacional Jazz Plaza con un homenaje a la diva cubana Omara Portuondo

El 35 Festival Internacional Jazz Plaza, cerró este domingo con un homenaje a la diva cubana Omara Portuondo por sus 90 años de vida, espectáculo dirigido por el pianista y compositor, Roberto Fonseca.

En la gala, con sede en el Teatro Nacional de Cuba, la también conocida como la Novia del Feeling interpretó clásicos de su repertorio como “Dos Gardenias”, “Quizás” y “Lágrimas Negras”, en una presentación donde la cantante aseguró que este no era el final de su carrera. “Me falta cantidad”, dijo la artista ante el público asistente.

En el festival, Cuba volvió a afianzarse como una plaza fuerte del jazz, tras seis días de músicas memorables en los que fueron protagonistas algunas de las figuras más descollantes del género en Cuba y el mundo.

Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular, el evento estuvo dedicado a exponentes relevantes de la música de la isla, como el fundador de Los Van Van, Juan Formell; el tromopetista Félix Chapotín y la emblemática agrupación Irakere.

De acuerdo con PL, la cita, con subsede en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, reunió a jazzistas de primer orden como el guitarrista Stanley Jordan, el multiinstrumentista David Liebman, la trompetista Andrea Motis, el bajista Eddie Gómez y los saxofonistas Miguel Zenón, Billy Evans y Víctor Goines, por solo mencionar algunos. Desde Nueva Orleans (la tierra que vio nacer al jazz) llegaron las bandas The Soul Rebels, Bank and the Gambas y Trombone Shorty, que con su buena dosis de jazz, rock, rap y soul subieron la temperatura de los escenarios habaneros.

En el festival se resaltó la labor de los jóvenes jazzistas, que como en ediciones anteriores desempeñaron un rol protagónico en cada una de las descargas. El cartel del encuentro lo completaron instrumentistas provenientes de España, Austria, Chile, Holanda, Martinica, México, Canadá, Argentina, Noruega, Australia, Japón, Venezuela, Brasil y Alemania, entre otros países.

Por Cuba tuvieron una destacada participación los saxofonistas Germán Velazco, César López y Carlos Miyares, el flautista Orlando Valle 'Maraca', el trombonista Eduardo Sandoval, los pianistas Harold López-Nussa y Cucurucho Valdés, entre otros instrumentistas.

Como ya es tradición en el programa del evento sesionó el Coloquio Internacional de Jazz “Leonardo Acosta in memoriam”, que en su XV edición reunió participantes de 13 países, los cuales intercambiaron sobre el posicionamiento y fortalecimiento de la industria musical cubana en el mercado internacional, la migración del jazz en Estados Unidos y México, y la música tradicional folclórica noruega y escandinava.

Nuevamente el Teatro Mella, la Casa de la Cultura de Plaza, las salas Covarrubias y Avellaneda del Teatro Nacional, el Centro Cultural Bertolt Brecht, el Pabellón Cuba, el salón Rosado de La Tropical, entre otras sedes acogieron los conciertos, descargas y jam sessions.

El Festival Internacional Jazz Plaza se afianza como uno de los eventos de su tipo más importantes del mundo, reconociendo el trabajo de sus organizadores a lo largo de 35 ediciones.

El Jazz sonó en Santiago

En Santiago de Cuba, que desde 2017 es sede junto a La Habana de la cita cultural, la última noche del 35 Festival Internacional Jazz Plaza, tuvo lugar en la Plaza Dolores.

Según un reporte de ACN, las interpretaciones del quinteto masculino Vocal Con Paz, del dúo Puro Sentimientos y de la solista Zulema Iglesias, cantante reconocida dentro del panorama musical de la urbe, abrieron la última noche del festival en esta ciudad oriental.

De lujo puede considerarse la presentación del cuarteto de saxofones Confluencias, ganadores del primer premio en Jojazz 2019, cuyos integrantes estudian en el conservatorio Esteban Salas, con seis décadas en la formación de músicos para Cuba y el mundo.

La noche avanzó y la temperatura subió, como es costumbre en la tierra más caliente del archipiélago, con las actuaciones de Erick Jon, quien compuso un tema para este festival dedicado a Santiago de Cuba, y Emilio Morales y sus nuevos amigos, ganador del premio Cubadisco 2019 en la categoría vocal/instrumental.

Morales invitó al escenario a Zulema Iglesias y a Erick Jon, quienes en extraordinaria sinergia hicieron aplaudir al público presente con una melodía que evocaba el estribillo “Hasta Santiago a pie”, tan enraizado en el gusto popular.

Emilio Morales recibió la distinción por el 35 Festival Internacional Jazz Plaza, precisamente en una ciudad, que lo acogió de manera entusiasta en todos los espacios donde expuso su música.

Santiago de Cuba se despidió del Jazz Plaza 2020, un encuentro que demostró la capacidad de la música para derribar fronteras y estrechar puentes de amistad.

(Con información de PL y ACN)