Juicio político: La Casa Blanca publica la dura respuesta de Trump a su citación al Senado

La Casa Blanca ha publicado este sábado una respuesta de los defensores del presidente estadounidense, Donald Trump, a su citación al Senado, en el marco del juicio político.

“Los artículos del impeachment presentados por los demócratas de la Cámara [de Representantes] son un ataque peligroso al derecho del pueblo estadounidense de elegir libremente a su presidente. Esto es un intento descarado e ilegal de anular los resultados de las elecciones del 2016 e interferir en las elecciones del 2020”, reza la publicación.

En el documento de seis páginas, afirmaron que Trump “categóricamente e inequívocamente niega todas y cada una de las alegaciones”. “Lo [único] en que los demócratas de la Cámara [de Representantes] han tenido éxito [es] probar que el presidente no hizo absolutamente nada malo”, destacaron, agregando que “el Senado debe rechazar los artículos sobre el impeachment”.

"The Articles of Impeachment submitted by House Democrats are a dangerous attack on the right of the American people to freely choose their President."

President @realDonaldTrump's response to the impeachment summons: https://t.co/JpgEkduOwe

— The White House (@WhiteHouse) January 18, 2020