La Casa Blanca celebra “la primera nevada del año” ante el asombro de internautas, porque no había nieve

Por redes sociales circula una ola de críticas provocada por un tuit de la Casa Blanca que algunos ya han calificado de “la mentira más estúpida de 2020”.

“La primera nieve del año”, tuiteó la Casa Blanca el domingo 12 de enero junto con una foto de la fachada de la residencia presidencial durante una nevada nocturna.

La verdad, sin embargo, es que ese domingo no solo no nevó, sino que además se registraron temperaturas extremadamente altas para esta época del año.

Además, incluso si hubiera nevado, no se hubiera tratado de la primera nevada del año en la capital estadounidense, ya que Washington vio los primeros copos el martes 7 de enero.

Ese día fue cuando la fotografía se publicó en la cuenta de Flickr de la Casa Blanca, de ahí que muchos crean que probablemente el tuit fue escrito el martes, pero no lo publicaron debido, tal vez, a la crisis iraní. Si esto es cierto, todavía no está claro por qué lo publicaron el domingo, un día en que no nevó, reporta The Huffington Post.

“Estamos a 52 grados [Fahrenheit, 11 grados centígrados]. Está nevando en Washington DC en la misma medida en que Trump es inocente. Estas personas no son competentes ni para mentir”, comentó un usuario.

The Washington Post responsabilizó el mes pasado a Trump de una avalancha de mentiras, situando en más de 15 mil sus declaraciones falsas o erróneas desde que asumió el poder en 2017.

This is indeed the truest form of gaslighting, to lie about the stupidest, most disprovable thing, only to cause division and prove to the most suggestible in society that there are no such things as objective facts. https://t.co/OxJMCtUuse

— E.J. Kalafarski (@ejkalafarski) January 13, 2020