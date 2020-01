Trump y su nueva polémica: Adjudicarse la reducción del cáncer en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó este sábado entre políticos de su país una nueva polémica, al adjudicarse el crédito de una reducción en la mortalidad por cáncer, cuando una de las mayores críticas a su administración tiene que ver con las reducciones en el presupuesto de salud.

Un grupo de investigadores de esta nación anunciaron hace unos días que durante el año 2017 se registró el descenso más grande en un año en la tasa de mortalidad por cáncer en el país, dato que recién ahora se pudo comprobar.

Trump, inmerso en la campaña política con vista a las elecciones de fin de año, no quiso perderse la oportunidad de llevarse el crédito. “La Tasa de Mortalidad por Cáncer en Estados Unidos Más Baja en la Historia! Salen muchas buenas noticias de esta Administración”, publicó en la red social Twitter.

Sin embargo, en sectores médicos y políticos tuvo muy mala repercusión esta maniobra del mandatario estadounidense, según un reporte del diario The Hill. De acuerdo con la opinión de algunos observadores, si bien muchos presidentes se han apropiado de hechos ajenos para hacerlos ver como un resultado de su gestión, el tuit del “cáncer” muestra cómo Trump lleva el arte de la autopromoción a otro nivel.

Desde iniciativas de política exterior, hasta la opción de música en eventos de la Casa Blanca, el presidente estadounidense no se priva del autoelogio constante por sus grandes ideas. Pero en el tema del cáncer fue llamativo, pues los especialistas aseguran fue parte de un descenso que comenzó hace casi tres décadas al disminuir la tasa de tabaquismo y los avances en tratamientos que han resultado en una reducción de enfermedades y muertes por cáncer de pulmón.

“La tasa de cáncer disminuyó antes de que usted ocupara el puesto. Con suerte seguirá bajando porque el Congreso rechazó sus crueles presupuestos de investigación, que querían miles de millones en reducciones para el NIH (Institutos Nacionales de la Salud) y el Instituto Nacional del Cáncer”, refirió por su parte la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz, sobreviviente de cáncer de mama.

Cancer rates dropped before you took office. Hopefully they keep dropping because Congress rejected your cruel research budgets, which sought billions in CUTS to @NIH and the National Cancer Institute. This is good news despite you - not because of you https://t.co/gxPvAYSPFe

— Debbie Wasserman Schultz (@DWStweets) January 9, 2020