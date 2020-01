Lewis Hamilton donará 500 mil dólares para rescatar animales en incendios de Australia

Lewis Hamilton, séxtuple campeón mundial de la Fórmula Uno, aseguró la víspera que donará 500 mil dólares para el rescate y cuidado de animales afectados por los incendios forestales que han asolado Australia.

El británico, quien se ha convertido en un reconocido activista ambiental, publicó un vídeo en sus redes sociales de un koala siendo rescatado en medio de los incendios, que han dejado 26 personas fallecidas y hasta mil millones de animales muertos o heridos.

“Me entristece profundamente saber que más de 1.000 millones de animales en Australia tuvieron una muerte dolorosa, sin salida, no es su culpa”, dijo Hamilton en un comunicado. “Mi amor por los animales no es un secreto y no puedo evitar llorar por los animales indefensos que se cree que han muerto hasta el momento, empujando a ciertas especies a la extinción”.