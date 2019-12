Expertos de Cuba y Estados Unidos por mejorar relaciones entre ambos países

Expertos y académicos de Cuba y Estados Unidos dialogan desde este lunes en La Habana para “buscar estrategias, soluciones y proyectos que impacten en los vínculos entre ambos países”, cuyas relaciones diplomáticas cumplen cinco años en medio del retroceso impulsado por la política del actual inquilino de la Casa Blanca.

Hoy no existe en el Gobierno estadounidense la voluntad de construir una relación pacífica y respetuosa con la Isla, reiteró a la prensa el director general para EE.UU. de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, quien participa en la XVIII edición de la Serie de Conversaciones de Cuba en la política exterior de Estados Unidos, inaugurada en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”.

El diplomático manifestó que en la primera jornada de ese evento se manifestó el criterio de que mientras permanezca vigente la Ley Helms-Burton no se puede pensar en nexos sostenibles entre ambas naciones. “Cualquier esfuerzo para la relación bilateral tendrá que tener en cuenta el obstáculo que representa esa ley”, argumentó.

Fernández de Cossío dijo que no cree que vaya a ver una ruptura de relaciones diplomáticas, aunque sí conoce sobre la existencia de un grupo de personas poderosas dentro de Estados Unidos que tiene esa intención. “Lo que no puede Cuba es sorprenderse con esa realidad, si es que sucede”.

Interrogado acerca de las consecuencias de la posible quiebra de los nexos bilaterales, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores comentó que sería difícil decir cuáles son, “pero lo cierto es que vivimos casi 60 años sin vínculos oficiales”.

Estamos listos para ese momento, reiteró Fernández de Cossío. “Durante años, recordó, no tuvimos relaciones con Estados Unidos y aquí nadie perdió el sueño, lo cual no va a suceder ahora; aunque insisto, no es algo que deseamos”.