WhatsApp tomará acciones legales contra todos aquellos que violen los términos y condiciones de uso

Hace algún tiempo WhatsApp anunció que empezaría a tomar medidas más severas contra todos aquellos usuarios que no respetaran la política de uso de la aplicación, pero sobre todo con aquellos que se dedican a utilizar la plataforma con la finalidad de perpetuar algún crimen, sin embargo, esa no será la única razón de peso por la que comenzarán a suspender cuentas.

Y es que la empresa también ha dado aviso de que todos aquellos usuarios que se dedican a enviar spam o a todos aquellos que que envíen mensajes masivos o automatizados a otros usuarios y no utilicen la plataforma con fines personales (en una cuenta personal) perderán sus cuentas a partir del día de mañana.

Esto significa que a partir de mañana WhatsApp comenzará a suspender todo tipo de cuentas personales que no se usen con este fin, o bien, que violen otros términos y condiciones del servicio.

Lo anterior no significa que WhatsApp no lo hiciera ya, pero a partir de mañana la empresa no sólo suspenderá cuentas, sino que también tomará acciones legales contra todos aquellos que violen los términos y condiciones de uso.

En su sitio web la empresa mencionó lo siguiente:

“WhatsApp tomará medidas legales en contra de aquellos que se determine que están involucrados o asisten a otros a cometer abusos que violen nuestras Condiciones del servicio, tal como la mensajería automática o masiva, o de uso no personal, incluso cuando la determinación se base en información disponible para nosotros únicamente fuera de nuestra plataforma”

Las empresas deben utilizar WhatsApp Business

Si mandas mensajes automatizados a tus clientes porque eres una empresa, entonces es importante que desde este momento empieces a utilizar WhatsApp Business, pues de lo contrario podrías enfrentar acciones legales por esta práctica.

Al respecto, WhatsApp menciona lo siguiente:

“Hemos diseñado dos herramientas distintas, la aplicación WhatsApp Business y la API de WhatsApp Business, para ayudar a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes. Nuestros productos no fueron diseñados para mensajería automática o masiva; de hecho, ambas prácticas se consideran una violación de nuestras Condiciones del servicio.”

(Tomado de UNOCERO)

