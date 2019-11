El baile de los que sobran: Himno de los manifestantes chilenos

El ex líder del trío Los Prisioneros, Jorge González, no ocultó su emoción al escuchar los videos que registran a la multitud en las calles cantando su tema musical “El baile de los que sobran”.

La emblemática canción de mediados de los 80, creada bajo las protestas contra la dictadura chilena, hoy es el himno de la juventud protagonista del estallido social de hace un mes, pero que también se siente “pateando piedras”.

El vocalista del grupo nacido en la barriada popular de San Miguel se recupera de manera notable tras el infarto cerebral que sufrió en medio de una gira por el país, en febrero de 2015.

Dice estar muy agradecido de las personas “que le mandan tanta buena onda" y a su nuevo tratamiento de cámara hiperbárica donde a través del oxígeno le han inyectado una nueva vida. "Ojalá todos pudieran tener acceso a este tipo de tratamientos”, dice González desde la clínica privada ubicada en Quillota, a 129 kilómetros al noroeste de Santiago.

“Estoy muy agradecido de la gente que me ha ayudado y que me tira buena onda cantando mis canciones, no deja de ser poco que todavía las toquen”, declaró a la estación televisiva.

“Estoy muy contento por eso. Pero es una pena -reflexionó- que tengan que seguir cantándolo todavía, que los problemas sean los mismos y que no se haya solucionado nada, pudiendo, yo creo que sí se puede, repartiendo mejor la torta”.

Se mostró también orgulloso de que “sin partidos políticos, la gente se haya parado. Que la gente se mire, haya salido a la calle. Es un milagro. La revolución ya llegó y no hay marcha atrás, aunque quieran los políticos.

“El milagro era que el estallido no se hubiera producido antes. La cosa ya cambió”, señaló.

Respecto de posibles soluciones al conflicto social, el artista agregó que “la gente quiere que se vaya (Sebastián) Piñera y él se hace el sordo. El debería irse y debería asumir un nuevo gobierno, porque la derecha va a querer amarrar la Constitución”.

Sobre el cambio a la Carta Fundamental, González aseguró confiar en él "si se hace con libertad".

Finalmente, “sigan luchando”, fue el mensaje a los chilenos que envió el autor de “Es otro día más de caminar/Es otro fin de mes sin novedad/Únanse al baile de los que sobran/Nadie nos va a echar de más/Nadie nos quiso ayudar de verdad”.

(Con información de ANSA)