Cantante Mon Laferte denuncia violencia en Chile durante los Grammy Latino

“En Chile torturan, violan y matan”, se escribió en el pecho la cantante chilena Mon Laferte, y lo mostró a los presentes en la alfombra roja de los Grammy Latino, en señal de protesta a la violencia que vive el país andino.

En la alfombra roja de la entrega de premios celebrada el jueves en la tarde en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la chilena llegó con un abrigo negro largo y un pañuelo verde en el cuello, que se ha convertido en símbolo a favor de la legalización del aborto. Cuando estaba frente a las cámaras, sorprendió a todos al descubrir su pecho.

En la pre-gala, que no es televisada y en la que se entregan muchos galardones, la cantante subió al escenario a recibir su estatuilla por el disco “Norma”, que ganó en la categoría de Álbum de Música Alternativa, y recitó un poema de la una cantora chilena llamada La Chinganera.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, leyó Laferte.