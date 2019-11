Ballet Nacional de Cuba estrenará dos obras en vísperas al aniversario 500 de la Habana

El Ballet Nacional de Cuba estrena hoy obras de los coreógrafos Alexei Ratmansky, de Rusia, y Ricardo Amarante, de Brasil, por gestión de su subdirectora artística, Viengsay Valdés.

Concerto DSCH y Love Fear Loss son dos piezas que contrastan con el

repertorio usual de la compañía, pero existe intención y deseos de hacer

obras nuevas que ayuden a que nuestros bailarines se puedan mover de una manera más versátil y ganar en movimiento, en poesía, sobre todo en una diversidad de estilos, explicó la también primera bailarina.

En declaraciones a la agencia Prensa Latina, Valdés celebró el trabajo de ambos

coreógrafos y agradeció la presencia en esta capital del director de la Compañía Nacional de Danza de España, Joaquín de Luz, quien integró el elenco de Concerto DSCH el día del estreno mundial, en 2008.

Por aquel entonces era primer bailarín del New York City Ballet, compañía

fundada por Georges Balanchine, cuyo estilo influyó la creación de

Ratmansky, coreógrafo residente del American Ballet Theatre, en Estados

Unidos, desde 2014.

A esta pieza la caracteriza la musicalidad y la explosión, partiendo de una

base clásica intenta romper con la tradición y el coreógrafo juega con capas de musicalidad, apuntó De Luz previo a un ensayo.

Quiero darle la buena nueva a Viengsay que va a presentar su primer

programa al frente de la compañía y creo que es muy acertado traer esta obra

y organizar un programa así, porque todo lo que haga a un artista y a una

compañía crecer es bienvenido, apuntó.

Cuando a Valdés le entregaron la subdirección artística del BNC en enero de 2019, la mayoría de las temporadas de la compañía en el año estaban

estipuladas; así que tuvo tiempo para gestionar una agenda a partir de

objetivos propios.

Por el interés de ir rescatando piezas claves del repertorio de la compañía

incluí El poema del fuego, de Alberto Méndez, y Las sílfides, en versión de

Alicia Alonso sobre la original de Mijaíl Fokin, pues se trata de una de las

obras interpretadas en la temporada fundacional de la compañía, en 1948,

aquí en La Habana, precisó.

Además, se repondrá Celeste, creación de la colombo-belga Annabelle López

Ochoa en especial para el BNC.

El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerá las funciones los días 1, 2 y 3 de noviembre y el fin de semana del 8, 9 y 10 del propio mes, con tales

espectáculos pretende sumarse a las celebraciones por los 500 años de la

fundación de la capital de Cuba.

Valdés le solicitó a Amarante el montaje de un ballet de singular

sensibilidad, le dio por la vena del gusto porque, según atestigua el

brasileño, la emoción es lo más importante y la música de Edith Piaf le

apasiona.

Precisamente tres populares canciones de esa gran diva le sirvieron de

base: Hymne A L'amour (Himno al amor), Ne me quitte pas (No me abandones) y

Mon Dieu (Dios mío) para Love Fear Loss (Amor Mierdo Pérdida).

Quién no ha vivido un gran amor, quién no tiene miedo de quedarse solo,

quién no perdió un gran amor. Esos -para mí- son los sentimientos más

fuertes que existen. Por eso es un ballet más que para mirarlo, para

sentirlo, invitó el coreógrafo.

(Con información de Prensa Latina)