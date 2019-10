Jessica Meir y Christina Koch hacen historia en el primer paseo espacial solo de mujeres

Las astronautas estadounidenses Jessica Meir y Christina Koch hicieron este sábado historia con el primer paseo por el espacio íntegramente femenino para reemplazar un control de carga de baterías solares en la Estación Espacial Internacional (EEI); todo un hito en la historia de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, y del mundo.

La caminata espacial comenzó a las 11.38 GMT y se prolongó durante siete horas y diecisiete minutos, durante las cuales las astronautas recibieron una llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El paseo pudo seguirse directo por internet: al principio aparecieron las dos figuras de las astronautas —primero Koch, ingeniera de profesión, y luego Meir, bióloga— con sus trajes blancos trabajando fuera de la EEI, lo que contrastaba con el fondo oscuro del espacio.

En el vídeo en vivo se podía ver a las dos mujeres hablando entre ellas y con cámaras en sus cascos que enseñaban las vistas fuera de la EEI. Tras unos momentos de adaptación para moverse por el vacío del espacio, las astronautas prepararon las herramientas para comenzar las labores de reparación.

Koch y Meir reemplazaron una unidad de carga y descarga de las baterías que colectan energía de los paneles solares en la viga de babor de la EEI, una estructura que se traslada a más de 27 000 kilómetros por hora en una órbita a unos 485 kilómetros de la Tierra.

For the first time in our nation’s history, an all-female crew walked in space today. It’s more than historic—it’s a reminder that for women, even the sky doesn’t have to be the limit. https://t.co/qmqypruQ7O

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2019