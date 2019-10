Viengsay Valdés: Somos continuadores de la obra de Alicia

En todos aparece, en todos existe Alicia Alonso, somos continuadores de esa gran obra de los fundadores del Ballet Nacional de Cuba (BNC), donde podemos tributar mejor es en las tablas, afirmó hoy en esta ciudad Viengsay Valdés, subdirectora artística de la compañía.

No hay nadie que no conozca a Alicia Alonso, su nombre se asocia automáticamente con la palabra ballet, y no estaríamos aquí sin su obra didáctica, nos aconsejaba en cada momento como artistas y seres humanos, añadió Valdés durante una conferencia de prensa en el Teatro Sauto.

Expresó que oficialmente la función prevista este viernes en el Sauto, Monumento Nacional, será el primer homenaje a la Prima Ballerina Assoluta, directora general del BNC, quien falleció el jueves último, a los 98 años de edad.

Resaltó Viengsay que el programa abrirá con Las Sílfides, pieza que estuvo en la función inaugural de la compañía en 1948, y su presentación rememorará el pasado, la tradición, y le sucederán otras más populares como Muñecos, con coreografía de Alberto Méndez.

La subdirectora artística del BNC aseveró que el teatro Sauto será subsede del Festival Internacional de Ballet de La Habana, previsto del 28 de octubre al 6 de noviembre del año 2020, para que Matanzas tenga igual oportunidad que la capital de presenciar a figuras que participen en el evento.

Durante el encuentro con la prensa se dijo que el Ballet Nacional de Cuba tradicionalmente festeja las reaperturas del Sauto tras los procesos de reparación, y mantiene estrechos vínculos con la institución casi desde la fundación de la compañía.

Claudia García, quien se estrenará esta noche en el papel principal de la Mazurcaen Las Sílfides, reafirmó el compromiso de mantener el legado de Alicia, y la emoción por transmitirlo, por mantener el trabajo de los fundadores del Ballet para los cubanos y para el público internacional, de lo cual son los jóvenes los encargados.

En 1995, año en el que se cumplieron ocho décadas de la actuación de Anna Pávlova en el Sauto, bailó por última vez Alicia Alonso en el coliseo de la Atenas de Cuba, como expresión de sus estrechos vínculos con el teatro desde el cual este viernes le rendirán tributo póstumo sus discípulos y admiradores.

(Con información de ACN)