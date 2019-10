Ministro de Medio Ambiente de Brasil se lleva el título de "exterminador del futuro"

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, recibió un reconocimiento como "Exterminador del futuro", debido a la deforestación acelerada en el país, en particular la región amazónica, que le ha valido al gobierno serias críticas por parte de la comunidad internacional.

Salles fue sorprendido con ese "trofeo" este miércoles durante una audiencia de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados en la cual un manifestante ambientalista se acercó y le entregó la estatuilla.

Legisladores opositores recogieron el momento en video y lo divulgaron en las redes sociales, como la diputada Fernanda Melchionna quien tuiteó que "Salles forma parte de un club de negacionistas y propaga teorías conspiradoras para atacar la ciencia y seguir con su política de devastación ambiental".

Ministro Salles é presenteado com o prêmio de “exterminador do futuro” na audiência da comissão do meio ambiente. Um ministro que faz parte do clube de negacionistas e que propaga teorias conspiratórias para atacar a ciência e seguir com sua política de devastação ambiental. pic.twitter.com/JoYLL5xf2x

— Fernanda Melchionna (@fernandapsol) October 9, 2019