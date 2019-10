Lenín Moreno decretó toque de queda en sitios estratégicos de Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el gobierno. Restringió la libertad de tránsito y movilidad en zonas aledañas a edificios e instalaciones del Estado, según un decreto firmado por el mandatario este martes. Mientras tanto, en Quito recrudecen las protestas.

El toque de queda en esas zonas regirá de lunes a domingo entre las 20:00 horas y las cinco de la madrugada mientras dure el estado de excepción, agregó el documento, que se publica cuando aumentan las protestas contra las medidas de austeridad del Gobierno.

El movimiento indígena llegó a Quito para protestar contra la eliminación de subsidios al diésel y la gasolina extra. Las manifestaciones han dejado destrozos en instalaciones públicas, saqueos y cientos de personas detenidas.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que el toque de queda también “protege” puertos, aeropuertos, refinerías, puntos de abastecimiento de agua, energía, antenas de telecomunicaciones, entre otros donde no podrá haber “circulación vehicular ni peatonal, no hay posibilidad de acceso a los alrededores”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que “tenemos que superar posiciones de intransigencia para poder encontrar una salida a este enfrentamiento, respecto de los movimientos sociales... respecto de las medidas económicas”.

Precisó que los problemas más significativos están en la sierra centro, pero que hay bloqueo de vías en muchos lugares desde la provincia de Azuay hasta la provincia de Imbabura, casi en la totalidad de la zona andina.

Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 manifestantes detenidos, mientras que 87 policías resultaron heridos.

La Policía Nacional confirmó, por su parte, que murió uno de los tres jóvenes que cayeron desde el puente de San Roque, el pasado lunes. El fallecido fue identificado como Marco Oto, de 26 años.

No habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas

En medio de las protestas, el presidente Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, afirmó que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para desacreditar la lucha del movimiento indígena.

En la capital del país, las calles se volvieron un caos mientras transcurría la jornada, con manifestantes quemando neumáticos y enfrentándose a los agentes antidisturbios que intentaban repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos.

La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad”.

De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.

Moreno acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007- 2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado.

Desde Bélgica, donde vive desde hace dos años, Correa respondió que “aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos... adelantar elecciones en caso de grave conmoción social, como la que estamos viviendo”.