Más ingredientes a la farsa contra Venezuela: Maduro es el “culpable” de la indignación popular en Ecuador

La derecha perversa latinoamericana anda espantada ante los fracasos que cosecha su pretendido proyecto de restauración conservadora en nuestra región; y, especialmente, por sus continuos reveses en el intento de derrocar a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Una y otra vez sus gobiernos hacen el ridículo.

En un nuevo episodio de la farsa que ejecutan desde enero pasado, bajo la batuta de Washington, siete gobiernos latinoamericanos emitieron una declaración acusando festinadamente a Nicolás Maduro, y sus aliados, de “desestabilizar” a Ecuador, país que vive fuertes protestas por alzas del precio al combustible y otras medidas impulsadas por el FMI e impuestas por el Gobierno de Lenin Moreno.

“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno”, indicó un comunicado difundido en Bogotá por la cancillería colombiana.

“Así mismo, rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno a los países democráticos de la región”, indicaron estas siete naciones que forman el remanente activo del espurio Grupo de Lima.

En paso previo, el huidizo Lenin Moreno señaló el lunes a Maduro y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, del que fue su Vicepresidente, de activar un “plan de desestabilización” para sacarlo del poder.

Guaidó y el teatro bufo

Para completar el cuadro de la incriminación a Venezuela, hoy salió el autoproclamado y desprestigiado Juan Guaidó a declarar a los medios: “Estamos tratando de dar con el paradero de Rafael Correa, si es que sigue en Venezuela”.

Guaidó afirmó que han activado mecanismos de información para ese fin, pues tiene conocimiento de que el expresidente de Ecuador estuvo en Venezuela aunque aún no hay precisión de que continúe en ese territorio. Para más adelante asegurar: “No tenemos duda de que Correa está en Venezuela. Estamos averiguando”

En medio “de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, es una tragedia que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región”, remachó Guaidó.

Washington paga a su marioneta ladronzuela

En esta misma jornada, la Oficina de Estados Unidos de Asistencia al Extranjero (USAID) suscribió un acuerdo de cooperación con el autoproclamado Guaidó, el cual “formaliza nuestra sociedad con el presidente interino Guaidó y su administración”, dijo el administrador de USAID Mark Green.

El acuerdo implica un compromiso de destinar 98 millones de dólares para “asistir a venezolanos dentro del país”, elevando a 116 millones de dólares el compromiso adquirido por USAID.

Hace unos meses fue destapado un escándalo de corrupción que implicaba a Guaidó y varios de sus colaboradores, quienes se apropiaron y gastaron en bacanales, los fondos recibidos para los militares que habían traicionado en Venezuela y se habían movido a Colombia; así como los ingresos del publicitado concierto en la frontera.

Washington premia ahora a su ladronzuelo preferido con más dinero para robar.

“Este es un acuerdo que significa mucho. Es la oficialización de la condición de aliados entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela”, dijo Guaidó en un video presentado durante la firma del acuerdo.

Carrie Filipetti, subsecretaria alterna de Estado para Cuba y Venezuela, dijo que éste es el primer acuerdo entre ambos países en 65 años. Tremendo mérito para el sumiso Guaidó.

La tapa al pomo

El colmo de esta jornada de manipulación e infundios contra Venezuela, se originó en Brasil.

Allí, el gobierno de Jair Bolsonaro dijo que investigaba la procedencia de unas misteriosas manchas de petróleo que aparecieron en más de un centenar de playas del noreste de Brasil, las cuales el presidente atribuye, por el momento, a un acto criminal.

El lunes, el mandatario afirmó que las autoridades identificaron “un país que puede ser el del origen del petróleo” que se esparce por unas 132 playas, en 9 estados del nordeste, pero este martes evitó dar detalles sobre sobre el presunto responsable.

“Es reservado, no puedo acusar a un país. Si resulta que no es ese país, no quiero crear problemas con otros países”, afirmó a los periodistas que le consultaron interesadamente si el petróleo procedería de Venezuela. El diario Folha de S. Paulo citó un reporte confidencial de Petrobras que señala a ese país como posible origen.

Las manchas de petróleo se encontraron a lo largo de unos 2.000 km de costa atlántica, golpeando a una empobrecida región con las playas más exuberantes de Brasil y que vive principalmente del turismo.

La especulación sobre la participación venezolana tiene evidentes propósitos políticos y sirve además para acallar las críticas crecientes por la demora del gobierno en atender la emergencia ambiental: “El gobierno se tomó demasiado tiempo para reaccionar. Es fundamental que los responsables sean identificados y que paguen por los daños, tanto ambientales como económicos”,, dijo a la agencia AFP el biólogo Mario Moscatelli, alertando que el fenómeno podría traer un severo impacto para la pesca y el turismo.

Washington y sus adátlares en la región siguen levantando el “coco venezolano”, para justificar su cerco genocida contra el pueblo de esa nación sudamericana. Llegan a los absurdos o a la burda manipulación. Van de la farsa a la bufonada. Todo vale en la estrategia de dominación imperial.