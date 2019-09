El coste humanitario del cambio climático puede ascender a 20 mil millones de dólares en 2050

El coste humano y económico de la inacción frente a la crisis climática es claro y aterrador. Un nuevo informe de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (The Cost of Doing Nothing) revela que más de 200 millones de personas podrían necesitar ayuda humanitaria en el 2050 como resultado de los desastres relacionados con este fenómeno.

El informe, titulado en español El coste de no hacer nada, ha sido presentado por el presidente de la Federación Internacional, Francesco Rocca y por la experta en clima de la Cruz Roja, Julie Arrighi, este jueves en la sede de las Naciones Unidas.

Las previsiones son alarmantes en un escenario pesimista: 200 millones de personas necesitarán cada año asistencia humanitaria por tormentas, sequías e inundaciones (casi el doble de los 108 millones de personas en la actualidad), el número de víctimas mortales tendrá un enorme coste financiero, los importes humanitarios relacionados con el clima se dispararán a 20 mil millones de dólares al año para 2030.

La Cruz Roja advierte que si se adoptan medidas favorecedoras, el número de personas que requerirán asistencia humanitaria internacional podría reducirse a 68 millones para 2030, e incluso a diez millones para 2050, lo que representa una disminución del 90 por ciento en comparación con la cifra actual.

Durante la presentación Rocca ha alertado cómo estos hallazgos confirman el impacto que el cambio climático “tiene y seguirá teniendo en algunas de las personas más vulnerables del mundo”.

“También demuestra la presión que el aumento de los desastres relacionados con el clima podría suponer para los organismos de ayuda y los donantes”, añade.

En este contexto, ha insistido en que el informe muestra “el claro y aterrador coste de no hacer nada” pero también destaca que el trabajo refleja “una oportunidad de hacer algo”.

“Ahora es el momento de tomar medidas urgentes. Al invertir en la adaptación y la reducción del riesgo de desastres, incluso mediante esfuerzos para mejorar la alerta temprana y la acción humanitaria preventiva, el mundo puede evitar un futuro marcado por la escalada del sufrimiento y los costes de la respuesta humanitaria”, concluyó.

En este sentido, el informe propone “aplicar medidas para que el desarrollo sea más inclusivo y para reducir el riesgo y la gestión de desastres climáticos, invertir en adaptación climática y desarrollar resiliencia en las comunidades y países y regiones en riesgo”.

Por su parte Julie Arrighi, manifestó en la rueda de prensa que el documento de la organización presenta “algunas” de las consecuencias potenciales que podría sufrir la comunidad internacional si no se eleva la ambición para reducir los riesgos crecientes ante el cambio climático.

Ella, una de las principales contribuyentes al informe afirmó: “Esperamos que el texto contribuya y ayude a la próxima Cumbre Climática –que se celebrará la próxima semana en Nueva York– para aumentar la inversión en un desarrollo inclusivo e inteligente respecto al cambio climático, el cual incluya una reducción de las emisiones, pero sobre todo acelere los renovados esfuerzos para adaptarse a los creciente riesgos”.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del mundo, y ayuda a personas en cerca de 150 países. Fundada en 1919, la Federación basada en Ginebra reúne a 186 sociedades y cerca de 100 millones de voluntarios.

Su objetivo es mejorar la situación de los más vulnerables, coordinando la asistencia internacional de emergencia para las personas afectadas por los desastres naturales y provocados por el hombre, incluyendo a las personas desplazadas a la fuerza y en crisis de salud.

(Con información de Europa Press y La Vanguardia)