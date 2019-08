Otra de Trump: Advierte que Estados Unidos podría abandonar la OMC

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos afirmó la víspera que su país podría abandonar la Organización Mundial del Comercio (OMC) «si es necesario». Trump acusó a este organismo de contribuir a la expansión comercial de China a expensas del propio desarrollo de EE.UU.

Sabemos que nos estuvieron engañando durante años y eso no volverá a ocurrir», señaló Trump. «Abandonaremos la OMC si es necesario», sentenció el mandatario estadounidense.

«Nos vienen exprimiendo hace años, pero no va a pasar más», ha subrayado, añadiendo que Estados Unidos no necesita a la OMC si no aborda las debilidades regulatorias que favorecen a algunos países.

Semanas atrás, Donald Trump atacó a la organización por presutamente otorgar injustas ventajas comerciales no solo a China, sino también a Turquía, México y Catar.

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017 Donald Trump ha retirado a EE.UU. de varios convenios internacionales.

En el primer año de su llegada, Trump decidió retirar de su país del acuerdo climático de París, el cual busca reducir el calentamiento global. En mayo de 2018, el mandatario anunció la salida de EE.UU. del pacto nuclear iraní.

Igualmente, ha salido del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Migración y Refugiados, así como de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

(Tomado de Telesur)