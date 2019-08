Maylín e Iván, ¡para respetar en el judo!

Conscientes de lo que está en juego con el judo cubano en estos XVIII Juegos Panamericanos, dos grandes cartas, Maylín Del Toro (63.5 kg) e Iván Felipe Silva (90 kg) aportaron este sábado par de coronas muy importantes; en tanto sus compañeros Onix Cortés y Jorge Martínex (85 kg) sacaron sendas medallas de bronce en divisiones bien complicadas e inesperadas.

La santiaguera Del Toro reafirmó su liderazgo continental y con el ippón más rápido de la lid hasta ahora (siete segundos sobre sobre Madeline Cochonta, de Colombia), así como con el desquite ante la venezolana Anriquelis Barrios, quien la había sacado del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del pasado año, levantó un oro que mejoró su bronce de hace cuatro años en Toronto.

“Vine a matar, como decimos en el judo. Nadie podía más que yo hoy. Diseñamos una táctica particular para cada una de las rivales. Ahí se fraguó el éxito, el cual dedico de manera particular al entrenador Benito, recién fallecido y a mis familiares y amigos de Santiago de Cuba. Eran tres peleas, pero en cualquiera uno podía patinar y eso no era lo que quería”, comentó la flamante monarca, quien espera mejorar en el próximo campeonato mundial su quinto puesto del 2018.

“El judo ha crecido mucho en América y aquí hemos visto que la calidad ha sido muy buena, pero confío en que esta medalla inspire a las muchachas del equipo, puesto que todavía nos quedan dos opciones con Kaliema e Idalis, quienes están también preparadas para llevar las coronas hacia Cuba”, argumentó la bronce mundial juvenil en 2013.

Por su parte, el matancero Silva no afrontó ningún combate complicado para superar la plata de Toronto 2015 y liquidó al venezolano Anthony Pena, al brasileño Rafael Macedo y en la final al colombiano Francisco Balanta, por ese orden. Quizás el de mayor nivel que enfrentó fue el propio carioca, a quien solo pudo doblegar por tres penalizaciones.

“Nos hemos preparado todos desde hace varios meses para lograr este resultado. Quizás no eran contrarios tan exigentes, pero cumplimos lo planificado y salió el oro. Por supuesto, en lo particular esta medalla se la dedico a mi papá, fallecido hace unos días antes de venir aquí. Él siempre, donde quiera que esté, merecía este oro”, dijo el yumurino con voz emocionada.

“He ganado los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora los Panamericanos y solo me queda enrumbar hacia Tokyo. Estoy en la cima de la clasificación y ahora solo me basta rendir un desempeño similar para llegar hasta allí. Antes voy a buscar también otra medalla en el campeonato mundial y superar o mantener la plata del 2018”, concluyó.

Este domingo, último día del programa de judo y de los Juegos, cuatro judocas cubanos : Kaliema Antomarchi (78 kg), Idalis Oritz (78 kg), Andry Granda (+100 kf) y Liester Cardona (100 kg), de ellos la más seria candidata a su tercera corona en estas lides es Ortiz, quien se proclamó reina el 2011 y 2015.