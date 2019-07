@MarcoRubioCuba, ¿quién puede creerte?

“En una segunda llamada, la misma oficina apuntó que de Rubio solo reconocen SenatorRubioPress y Marco Rubio. Ante la pregunta de si harían algún comunicado oficial respondieron que ‘aun no sabían’”.

“No, no tenemos información. Y no creo que sea cierto”, dijo vía telefónica una fuente de esa oficina a CiberCuba.

La cuenta no incluía correctamente el nombre del senador. Además de utilizar una descripción con errores y escueta: “Senador de E.E.U.U . @marcorubio en twitter” (sic).

Desde aquel jueves, el senador por La Florida no ha hecho alusión a su nuevo perfil en ninguna de sus cuentas oficiales, ¿comete su equipo un error al no vincular las cuentas y darle promoción a la recién creada?

No es falsa, es real.

¿Cómo puede determinar la red social de microblogging que una cuenta es de interés público en menos de siete días de estrenada?

¿Deben o no los políticos en Estados Unidos cumplir con ciertos requisitos de transparencia en sus cuentas en redes sociales?

El número que ud llama no está asignado a ningún abonado. El Pueblo de #Cuba , no se conecta con cualquiera. Vaya a conectarse a su Distrito. #SomosCuba #FueraRubioDeCuba pic.twitter.com/hq7gdY63mH

Cómo seguir a alguien q no ha pisado la tierra mas bella ojos humanos han visto. Como entender una propuesta de comunicación si tampoco hablas bien el español CUBANO. Cómo comprender q defiendes connotados terroristas ASESINOS. NO MARCO RUBIO, NO NOS ENTENDEMOS

— Eddy sevenson (@eddysevenson) July 12, 2019