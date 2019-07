Un dúo de acertijos matemáticos a lo RARJ y un homenaje merecido

Aquí va la sorpresa, dos problemitas matemáticos inspirados por el destacado acertijando RARJ, y un homenaje de nosotros para él, en que debemos sacar la poesía que casi todos llevamos en el alma, tal vez sin darnos cuenta.

I

Los problemitas matemáticos que nos propone nuestro Cucalambé de “Para Pensar…”, con alguna colaboración mía.

1. El primero va con rima y todo:

Del uno al cien, elimine

Todos los uno y los tres,

Sume y dígame ¿Cuál es

El total cuando termine?

2. La suma de las edades de José y su hijo único Rodolfo, menos 1, es igual a la suma de las edades de Margarita, la esposa de Rodolfo y la de los nietos de José: Yosue y Sofía.

Determine las edades de estas cuatro personas, sabiendo que en las cinco edades no se repite ningún dígito.

¿La solución es única? ¿Reconoce en los nombres a acertijandos destacados?

Trabaje con números naturales. Si justifica tu respuesta mucho mejor.

II

Les propongo hacer un homenaje al querido acertijando RARJ, que como sabemos escribe sus geniales respuestas en décimas. Exhorto a que nadie se limite, algunos tienen oficio y los que no lo tengan pueden atreverse a improvisar.

El homenaje consiste en escribir en décima al menos una estrofa dedicada a él.

Les recuerdo que una décima es: Una estrofa de diez versos octosílabos con rima consonante, con el siguiente patrón:

ABBAACCDDC.

Y para una mejor referencia reproduzco lo que escribió Pioneer como fina protesta a la alusión de RARJ al profesor incapaz de distinguir los colores, al responder los colmos de un profesor.

Pioneer dijo:

Hasta donde sé y he podido comprobar personalmente (Soy daltónico, casi ciego para los colores), el daltonismo es sólo limitación para distinguir frutas cuando están o no maduras y para antiguamente “piropear” a una dama con el color de algunas de sus prendas de vestir (ya hoy es delito y o agresión de género infelizmente), en lo demás no lo es, inclusive en el magisterio, para garantizar la rima no se si la anosmia bilateral es limitación para el magisterio.

Las dos estrofas de RARJ:

-2- Nunca tuve la intención

De ofender a nadie aquí

Y yo me disculpo, sí,

Por tamaña confusión.

Usted tiene la razón

Y le acepto la protesta,

Y por eso en mi respuesta

La cuarta décima, amigo,

Que trajo el mal entendido

Voy a cambiarla por esta: -4- Que sea un hombre chabacano,

Que no tenga educación,

Y que no le guste el RON

Y que lo nombren DECANO.

Que enseñe cosas en vano

Que denigren los valores,

Que después de unos alcoholes

Le de la nota a la novia

Y que le dé CLAUSTRO–fobia

El CLAUSTRO de profesores.

Y con la intención de ilustrar, no necesariamente de competir, comparto con ustedes una décima que acabo de crear a la carrera, que les puede servir de referencia y será fácil de superar por muchos de ustedes.

Esta décima que traje

Nace desde lo sincero

Para un amigo al que quiero

Rendir bonito homenaje.

Y para hablar sin ambages

No vacilo en afirmar

Sin RARJ, “Para Pensar”

Perdería un manantial:

Creatividad sin igual

Que tanto nos hace gozar.

¡Adelante con tu estrofa!

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”.

¡Manos y mente a la obra!