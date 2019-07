Alejandro Falcón actuará en el Festival de Jazz Barriere Enghein en Francia

El pianista y compositor cubano Alejandro Falcón ofrecerá un concierto el domingo en el marco de la edición 20 del Festival de Jazz Barriere Enghein, que se desarrolla en la localidad francesa de Enghein les Bains desde este tres de julio hasta el venidero día siete.

Falcón actuará junto a famosos artistas y agrupaciones de la talla de Chick Corea, Kool and the Gang, The Stanley Clarke Band y Maceo Parker.

El músico de 38 años nacido en la occidental provincia de Matanzas manifestó expectativas por su presentación en el evento con sede en esa localidad de la región parisina, que cuenta con varios atractivos turísticos.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad de mostrar parte del repertorio de mi discografía, como Claroscuro (2010), Cuba Now Danzón (2012) y Mi monte espiritual (2016)”, dijo el fundador hace una década del cuarteto Alejandro Falcón y Cubadentro.

El festival de Enghein les Bains se sumará a la amplia lista de eventos, conciertos, giras y galas del talentoso artista.

(Con información de Prensa Latina)