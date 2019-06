Liga de Diamante: Yaimé Pérez hace volar el disco en Rabat

La discóbola cubana Yaimé Pérez registró este domingo su mejor marca del año y con 68.28m no solo se llevó el récord del meeting y ganó la sexta parada de la Liga de Diamante, sino que también venció a su coequipera Denia Caballero y a la croata Sandra Perkovic, las otras dos aspirantes de peso al título mundial en este 2019.

La santiaguera de 28 años tuvo su disparo cumbre en la sexta ronda de competencias, aunque desde su tiro inicial ya marchaba al frente de la prueba. Con el registro conseguido en la ciudad marroquí de Rabat la antillana se consolida en el segundo puesto del escalafón anual, solo por detrás de los 68.46m de Denia Caballero.

Yaimé tuvo una secuencia envidiable y todos sus envíos válidos estuvieron por encima de los 64.80m. Abrió con el más pequeño de 64.82m, para luego subir la cuota hasta 65.72m y 66.80m. Luego del reordenamiento de la tercera ronda tuvo su único nulo, para continuar con otro excelente 66.78m en el quinto intento.

Ahora el segundo puesto correspondió a Denia Caballero, quien supo rectificar luego de dos nulos que la pusieron al borde de la eliminación y marcó en la tercera ronda los 65.14m de la tranquilidad. Así, con la garantía de marchar entre las mejores, cumplió las oportunidades siguientes con disparos de 64.94m, 65.94m y finalmente otro envío nulo.

En Rabat otra vez Sandra Perkovic no mostró su mejor rostro y con solo un envío válido de 64.77m confirmó que todavía no llega a su forma habitual. No obstante, ese registro significó lo mejor de la temporada para ella y la coloca en el camino del progreso de cara al mundial de Doha, una cita convocada más tarde de lo habitual y para la que la europea ha dicho prepararse con prudencia.

Esta es la sexta vez que Yaimé Pérez vence a la actual doble titular olímpica. La santiaguera es la discóbola que en más ocasiones ha conseguido superar a la también bicampeona mundial, un rendimiento que confirma entre las mejores discóbolas de la última década. No obstante, Yaimé aun se debe un buen rendimiento en citas planetarias.

Aun así, otra vez el resultado de ambas criollas no deja de llevar signos de exclamación. En los últimos ocho años la croata solo ha perdido en once competencias oficiales, las últimas siete de ellas a manos de lanzadoras cubanas.

De hecho, desde el 13 de septiembre de 2014 ninguna otra discóbola ha conseguido el primer lugar en competencias donde participen Sandra Perkovic y Denia Caballero o Yaimé Pérez.

Luego de esta presentación, Yaimé y Denia acumulan 15 puntos y marchan de líderes en la lucha por el diamante, seguidas por Perkovic con diez unidades y la estadounidense Valerie Allman con ocho.