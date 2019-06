Protesta Josefina Vidal por el cierre de los servicios de inmigración de Canadá

Según informó la embajadora en Canadá, Josefina Vidal, el gobierno de la Isla protestó oficialmente ante las autoridades de ese país por el cierre de los servicios de inmigración canadienses en Cuba.

En entrevista con Radio Canadá, la diplomática manifestó que su Gobierno no entendía la razón del cierre o la reducción sustancial en el personal de la embajada canadiense.

Expresó que la razón de la medida fueron los misteriosos males sufridos por varios diplomáticos canadienses estacionados en Cuba desde 2017 y que inicialmente atribuyeron a ‘ataques acústicos’.

«Lo que no podemos entender es tomar una decisión de esta magnitud con las consecuencias en las relaciones, sin evidencia de ¿Cuál es la causa de las enfermedades que los diplomáticos canadienses han informado? No hay evidencia de que Cuba no sea un país seguro», subrayó Vidal en sus declaraciones.