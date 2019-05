En la madrugada del domingo dejarán de funcionar los cajeros automáticos

La red de cajeros automáticos estará sin funcionar el próximo domingo 2 de junio, de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., por lo que no se podrán hacer operaciones con tarjetas RED en las terminales de puntos de venta.

Según nota de prensa del Banco Central de Cuba emitida este jueves, el sistema de tarjetas RED estará sin servicio, debido a trabajos para mejorar el respaldo eléctrico en la sede de la institución Servicios de Pago, Redsa.

Para realizar esas labores es necesario interrumpir el suministro de electricidad a esa entidad que es el centro por el que transitan todas las operaciones que se realizan con las referidas tarjetas.

Por ello, no funcionarán los cajeros, mientras dure la afectación, reitera el Banco, al tiempo que pide disculpas por las molestias que pueda causar la interrupción a los tenedores de tarjetas.

(Con información de Juventud Rebelde)