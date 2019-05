Antonio Banderas se lleva el premio a mejor actor en la 72 edición del Festival de Cannes

Antonio Banderas se llevó el premio a mejor actor de la 72 edición del Festival de Cannes por su interpretación en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar.

Banderas, de 58 años, se convirtió así en el sexto actor español en conseguir el premio de interpretación en Cannes.

Subiendo casi a gatas y a cámara lenta las escaleras del escenario del Gran Teatro Lumière, un exultante Banderas señaló, nada más recoger el premio, que le gustaría hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española, y porque él representa al cine español.

El actor recordó los 40 años de carrera que lleva a sus espaldas y al agradecer el premio dijo: “en mi nombre y en el nombre de mi personaje”.

Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar, a quien conoció hace cuarenta años y con el que ha hecho ocho filmes.

“Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio”, dijo Banderas, quien recordó que los dos han recorrido mucha vida juntos.

Y también han sufrido mucho, porque “hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir”.

Sin embargo, Almodóvar, pese a la expectación generada, se ha quedado sin la Palma de Oro a mejor película, quien la ganó fue el surcoreano Bong Joon-Ho por “Parasite”.

Por otro lado, el cineasta guatemalteco César Díaz ganó el premio Cámara de Oro a la mejor ópera prima por “Nuestras madres”. Su película compitió en la Semana de la Crítica, sección paralela del certamen cinematográfico francés, y habló de las más de 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos que dejó el conflicto interno de su país, y de los familiares que sobrevivieron.

Además, el griego Vasilis Kekatos ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje por “The Distance Between Us and the Sky”, mientras que la argentina Agustina San Martín obtuvo la mención especial del jurado por “Monstruo Dios”.

Principales premios del 72 Festival de Cannes 2019:

Palma de Oro a Mejor película: Parasite.

Gran Premio del Jurado: Mati Diop.

Mejor dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.

Mejor actor: Antonio Banderas.

Mejor actriz: Emily Beecham.

Mejor guión: Céline Sciamma.

Mención Especial: Elia Suleiman.

(Con información de Infobae)