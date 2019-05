Memorial Capablanca: Sevian ganó duelo de talentos

El debut del joven Gran Maestro estadounidense Samuel Sevian (2666), de solo 18 años, fue excelente en la 54 edición del Memorial Capablanca, ya que superó a otro talentoso GM, el cubano Carlos Daniel Albornoz (2566), y asumió en solitario el liderazgo del grupo Elite del prestigioso certamen, que se celebra en el hotel Habana Libre hasta el próximo 13 de mayo.

Sevian es uno de los mayores prospectos del ajedrez estadounidense, y buscará ampliar las buenas actuaciones de sus coterraneos en ediciones recientes del torneo ajedrecístico más antiguo que se juega en Latinoamérica. Recordemos que Wesley So ganó con un punto de diferencia la versión de 2014; mientras, en 2018, Samuel Shankland sacó 1,5 unidades al ocupante del segundo lugar.

En este cotejo, de acuerdo con los criterios de Rodney Pérez, capitán del equipo olímpico cubano, compartidos en Jit, Albornoz “perdió en una posición difícil. Se le quedó un caballo en la casilla b3 muy fuera de juego y con eso estaba inferior”.

Las otras dos partidas del Elite concluyeron en tablas. El otro representante cubano en la agrupación, el GM Yuri González (2567), entabló, con blancas, ante el jugador de mayor ELO del certamen, el indio Adhiban Baskaran (2701), en lo que constituyó un formidable resultado para el ajedrecista local. “Jugaron una defensa Siciliana, variante Rossolimo, que es un esquema en el que Yuri se desenvuelve muy bien, porque lo conoce mucho”, aseveró Pérez a Jit.

El retorno del jugador con más títulos en la historia del torneo, el GM ucraniano Vassily Ivanchuk (2677) fue muy seguido por la afición que acudió al hotel; pero el veterano jugador no pasó del empate frente al español David Antón (2667).

En la segunda ronda, los duelos en el Elite serán: Antón vs. Sevian; Ivanchuk vs. González y Baskaran vs. Albornoz.

Récord en el Grupo Abierto

Un total de 214 ajedrecistas, procedentes de 27 países, disputan el torneo Abierto, por el sistema suizo. En el primer día hubo algunas sorpresas: el jugador de mayor ELO, el GM cubano Yasser Quesada (2588) venció sin grandes dificultades al MI Osmey García (2331); sin embargo, los ocupantes del segundo y tercer lugar del ranking inicial dividieron la unidad.

El GM español José Fernando Cuenca (2548) firmó la paz contra el MF cubano Yusuan Gutiérrez (2331), al igual que el GM cubano Omar Almeida (2540) ante el MI Abel Fabián López (2329).

Las cosas no salieron bien para las chicas del equipo olímpico cubano, ya que la WMI Lisandra Llaudy (2278) perdió contra el GM Juan Borges (2413); también cedió la WMI Yerisbel Miranda (2293) ante el MI Dylan Berdayes (2456) y la WGM Yaniet Marrero (2237) inclinó su rey versus el MI noruego Sebastian Mihajlov (2360). Solo la veterana WGM Maritza Arribas (2212) salvó media unidad en su cotejo contra el MI Pedro Romero (2336).