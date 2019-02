La imagen del día: “Yo también participo”

En Cuba es tradición, a partir del triunfo revolucionario, que las urnas estén custodiadas por pioneros, nunca por militares. Los niños resguardan el derecho a la democracia y lo oficializan con la exclamación: “¡votó!”, acompañada de ese gesto en el que levantan la mano derecha y con el pulgar rozan la frente.

No pueden votar, obviamente, porque no alcanzan la mayoría de edad. Pero eso no les impide formar parte del proceso.

Y así lo captó el fotorreportero Abel Rojas Barallobre en esta imagen que refleja el sello en el pecho de una pionera con el mensaje: “Reforma Constitucional. Yo también participo”.