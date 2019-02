Cuba frente a Corea, Canadá y Australia en fase inicial del Premier 12 de béisbol

La selección cubana de béisbol quedó ubicada hoy en el grupo C junto a sus similares de Corea del Sur, Canadá y Australia, de cara al II Torneo Premier 12, que se realizará en el venidero mes de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO – La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) anunció hoy las sedes y los grupos del II WBSC Premier12®, la máxima competencia internacional de béisbol del año, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se desarrollará del 2 al 17 de noviembre con la presencia de los 12 mejores Equipos Nacionales Masculinos del ranking mundial.

Los anuncios se realizaron durante una conferencia de prensa en la capital mexicana, junto con la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE); los Charros de Jalisco, equipo de béisbol profesional perteneciente a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP); la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE) y el Gobierno del Estado de Jalisco.

Además, el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron oficialmente el trofeo del WBSC Premier12 2019 en el Palacio Nacional.

La página oficial del II WBSC Premier12® –premier12.wbsc.org/es/2019 – también fue presentada oficialmente en seis idiomas, incluyendo chino tradicional, coreano, español, francés, inglés y japonés.

Grupos y sedes

El Grupo A incluye al número 2 del ranking mundial Estados Unidos, No. 6 México, No. 8 Holanda y No. 12 República Dominicana. Los Charros de Jalisco será el anfitrión de este grupo en el Estadio de Béisbol Charros. El Grupo A abrirá oficialmente el torneo global, con el Partido 1 el 2 de noviembre.

El Grupo B está integrado por el No. 1 del mundo Japón, No. 4 China Taipei, No. 9 Venezuela y No.11 Puerto Rico. Este grupo competirá en el Taichung Intercontinental Stadium, con la organización de Chinese Taipei Baseball Association (CTBA).

En el Grupo C jugará el campeón de la primera edición del Premier12 2015 y actual No. 3 del mundo Corea, junto con el No. 5 Cuba, No. 7 Australia y No. 10 Canadá. Estos equipos se enfrentarán en el Gocheok Sky Dome de Seúl. Korea Baseball Organization (KBO) — la liga deportiva profesional más importante del país — adelantó el inicio de la temporada 2019 a su fecha más temprana en la historia (23 de marzo) para cerrar la temporada en octubre y así poder albergar el Premier12 y tener disponibles a sus principales estrellas para integrar el plantel del Equipo Nacional de Corea.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Super Ronda, cuyo anfitrión será la Nippon Professional Baseball (NPB) de Japón, y será disputada en el ZOZO Marine Stadium de Chiba y en el icónico Tokyo Dome, donde también tendrá lugar la final del torneo.

La primera edición del WBSC Premier12 generó los mayores números de audiencia en televisión entre todos los eventos deportivos de 2015 tanto en China Taipei como en Japón, co-anfitriones del evento.

El Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, dijo: “Con cuatro anfitriones de primer nivel mundial y dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en juego, esperamos superar los números de entradas vendidas, televidentes y medios en relación a la edición 2015, entregando al mismo tiempo a los jugadores y equipos participantes las mejores condiciones para competir”.

El Chairman de los Charros de Jalisco, Salvador Quirarte Villaseñor, dijo: “Estamos orgullosos de asociarnos con la WBSC para traer el principal torneo de béisbol internacional a Jalisco, donde prometemos entregar una atmósfera global electrizante para todos los jugadores, equipos y aficionados. Es un tremendo honor que el Estadio de Béisbol Charros de Jalisco sea la casa del Equipo Nacional de México durante la Primera Ronda de este evento internacional”.

El Presidente de CTBA, Jeffrey Koo Jr. dijo: “La primera edición del Premier 12 generó un récord de audiencia en TV y redes sociales en China Taipei. Con nuestra amplia experiencia organizando eventos de béisbol de primer nivel, la CTBA está entusiasmada de ser sede nuevamente y nos aseguraremos de brindarle a todos los participantes, oficiales y aficionados una experiencia inolvidable. Con los mejores 12 equipos del ranking mundial en este torneo, los tres grupos están destinados a ser extremadamente competitivos — es un hermoso desafío y muy excitante para nuestros aficionados tener a potencias como Japón, Venezuela y Puerto Rico en el grupo de China Taipei”.

El Comisionado de la KBO, Chung Un-chan, dijo: “Cada equipo sabe a dónde irá y contra qué equipos se enfrentarán en esta desafiante competencia de nivel mundial, y es un honor asociarnos con la WBSC para recibir el Premier12 y tener a nuestro Equipo Nacional – campeones defensores de los Juegos Olímpicos 2008 y del Premier12 2015 – en casa. Nuestro objetivo es defender los dos títulos y repetir lo hecho en 2008 y 2015”.

Al finalizar este Premier12 el mejor equipo del territorio Asia / Oceanía (excluyendo a Japón, clasificado automáticamente), y el mejor de las Américas obtendrán su pase directo a la competencia de Béisbol Olímpico en los Juegos de Tokio 2020 (que contará con un total de seis equipos participantes), sin tener que pasar por los clasificatorios. El Comité Ejecutivo de la WBSC recientemente decidió que, si ningún equipo de Asia u Oceanía finaliza entre los primeros seis del Premier12, ese cupo quedará vacante y se diferirá al último Clasificatorio Olímpico.

(Tomado del sitio oficial de la WBSC)