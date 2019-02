Serie del Caribe: Conferencia atípica en el Rod Corew,“divertirse y ganar”

Ciudad de Panamá.— A diferencia de lo que había venido ocurriendo en todas las anteriores Serie del Caribe, los organizadores no previeron ahora la tradicional conferencia de prensa tras terminar los desafíos. De ahí que todos los periodistas, cual abejas hacia el panal, asaltemos el terreno de juego tras el último out en busca de primicias y exclusivas.

Así ocurrió tras el triunfo de los Leñadores de Las Tunas 3-1 sobre los Charros de Jalisco este martes. Cuatro protagonistas imprescindibles: el mentor Pablo Civil, el pitcher ganador Lázaro Blanco; el hombre que empujó todas las carreras por nuestro conjunto, Alfredo Despaigne; y un debutante en estas lides con notable desempeño, Jorge Enrique Alomá, soportaron el entramado de preguntas, fotos y grabaciones con una amabilidad agradecida por colegas nacionales y foráneos.

“Abrir siempre con strike”, Lázaro Blanco

Para el único lanzador cubano con tres victorias desde el retorno de Cuba a estos certámenes, la interrogante sobre cómo trabajó ante el equipo mexicano fue imprescindible. “Me basé fundamentalmente en el control y en mantener la bola baja, porque había visto el partido anterior contra de ellos contra Venezuela, donde cada vez que le levantaban la pelota daban buenas conexiones.

“Tener control y el dominio de los bateadores rivales, dar siempre el primer strike y sacar el primer out son claves siempre, pero aquí más. Siempre he ganado los primeros partidos en los tres últimos años y solo me queda la espina de haber perdido el cruce semifinal en el 2017. Allí nos faltó el bateo oportuno, pero hoy con Despaigne en la forma que está, todos estamos contentos”.

Sobre la coincidencia de que en todas las series del caribe efectuadas en tierra panameña Cuba saliera campeona, Blanco refirió que conocía ese detalle y vinimos con ese propósito. “Este es el primer paso, pero falta mucho todavía para llegar a la final y llevarnos la serie. Si hace falta el sábado estaré listo, sino el domingo en la final”.

“Salir a divertirse en esta fiesta caribeña”, Alfredo Despaigne

Uno de los más polémicos con su inclusión en el equipo, respondió como sabe hacerlo con el madero: de 4-3 y tres remolcadas. “Buen partido, tuve acciones muy buenas a la ofensiva. Con dos outs me salieron las conexiones para empujar y estoy satisfecho.

“Es una serie muy corta y siempre salir ganando te acerca más a los objetivos de llegar a la final. Hay un ambiente alegre en el equipo y solo les digo en el mitin: salgan a divertirse en esta fiesta caribeña y dejar cualquier tipo de presión atrás.

Despaigne significó que le gustaría ganar de nuevo este título, tal y como ocurrió con los Vegueros de Pinar del Río en el 2015. Acerca de las características del parque beisbolero Rod Corew aclaró: “Es un terreno con mucha incomodidad para bateadores de fuerza como yo, y lo más factible es conectar de línea que dar fly.

“El director Pablo Civil me puso a jugar left field. Es una posición que me encanta desde que empecé en la pelota y entrené un mes para esto, por eso estoy un poco más ágil”, dijo el granmense entre risas por los 10 kilogramos de peso que bajó en esta preparación.

Finalmente acotó una verdad aprendida en la Liga Profesional de Japón: “Lo importante de un cuarto bate no es el average, sino impulsar carreras y que el equipo gane. Y esa es mi misión y voy a cumplirla. Espero que el resto del equipo despierte un poco más a la ofensiva para ganar con un marcador más amplio el resto de los juegos”.

“Alineación ganadora no se cambia”, Pablo Civil

Las primeras valoraciones del mentor de los tuneros fueron dirigidas hacia las dos figuras más importantes del triunfo. “Blanco realizó un trabajo de excelencia, siete entradas y menos de 100 lanzamientos, solo le conectaron tres hits. Y nuestro cuarto bate hizo acto de presencia. Mucha gente nos criticó por convocarlo y aquí están los resultados. Es nuestro mejor pelotero que tenemos en el beisbol cubano. Espero que no haya dudas ya”.

Sobre la utilización de los relevos señaló que todos hicieron su trabajo en el momento que les tocó actuar, excepto Moinelo. “Y eso es muy importante para el resultado de un equipo. Vladimir fue muy eficiente y Raidel sacó el último out. Soy uno de los directores que cuando el abridor hace su trabajo no me tiembla la mano para traer un relevista. Ahora, si este no cumple con lo que le pedimos, pues no lo demoro en el box. Además, tenemos un gran cuerpo de lanzadores”.

“Alineación ganadora no se cambia. Alomá fue uno de los mejores bateadores del encuentro y Danel hizo su trabajo: tubey y una base que a la postre nos dio la tercera carrera. Al resto del equipo hay que darle confianza para que se recuperen.

“Analizaremos las cosas tácticas que salieron mal, porque siempre ocurrieron cosas y detalles que hay que mejorar. Este miércoles enfrentamos a Los Cardenales de Lara, un equipo que tiene una alineación sólida y un pitcheo profundo. El objetivo es el mismo: ganar y ganar”.

“Lo que más me impresionaron son los pitchers”, Jorge Enrique Alomá

“No se había definido quien iba a jugar como titular en segunda base, pero ya habíamos hablado Carlos Benítez y yo, que cualquier que pusieran a abrir, lo importante era ganar. Él me ha dado mucho aliento. Finalmente me pusieron a jugar y las cosas salieron”.

Sobre la salida casi suicida hacia tercera en un batazo a su derecha aclaró: “Estaba adelantando y el torpedero era quien me estaba cuidando, por eso cuando salió el roletazo entre tercera y short pensé que no estaba en su posición para atrapar el batazo. Eso fue todo”

Al valorar su primera incursión en Series del Caribe comentó: “Lo que más me impresionaron son los pitchers, con buenos rompimientos, se confunden bastante pocos y lanzan sobre la zona baja. Siempre supe aquí tenían muy buena calidad, pero estoy preparado para dar un buen espectáculo y rendir al máximo”.