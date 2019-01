Dj chileno-suizo Luciano por primera vez en Cuba

La Piragua fue el espacio escogido para que el reconocido Dj chileno-suizo Luciano se presente por primera vez en la Isla este sábado y complazca a los seguidores de la música electrónica.

La presentación, que tendrá lugar a las 6:00 de la tarde, cuenta con el auspicio del Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música de Concierto, el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica y la organización y apoyo del Dj y productor cubano Iván Lejardi y Cadenza Records, sello discográfico del invitado.

Luciano despegó en la escena underground de la música electrónica y ha sido responsable de su expansión por Chile, donde organiza fiestas en los diferentes clubes del país. Inicialmente su estilo se vio permeado por tendencias como el minimal, aunque actualmente sus mezclas se mueven por otros géneros más bailables como el house y el techno.

Influenciado por la música latinoamericana, sus sesiones han recorrido diversos escenarios como las reconocidas fiestas en Ibiza y festivales como Coachella, uno de los más famosos realizado anualmente en Estados Unidos.

Entre los premios recibidos cuenta el Dj Awards, del cual fue merecedor en cinco ocasiones. Su sello discográfico, Cadenza, surgió en 2013 como uno de los tantos espacios del artista para compartir y hacer crecer su música. Cuenta con lanzamientos de reconocidos djs como Agents of time, Oxia, Jay Lumen y el dúo venezolano Fur Coat.

Luciano, además, ha compartido escenario con grandes artistas como Pharrell Williams, Lenny Kravitz, íconos del techno como Richie Hawtin y el también chileno Ricardo Villalobos, quien hace 10 años tuvo una importante presentación en la Isla. Sus logros dentro de la escena lo ubican como uno de los principales referentes del género y su nombre destella dentro del circuito underground.

Acerca de su presentación este fin de semana, el productor declaró: «Es un sueño hecho realidad tocar en Cuba. Siempre he sentido admiración por la música cubana. Me encantaría que el público disfrutara mi actuación, que es una gran oportunidad para mí. Con mi visita quiero apoyar a Cuba, como he hecho con otros países latinos, y conocer de primera mano su cultura y a sus djs».

