CEPAL destaca necesidad de fortalecer el multilateralismo

El secretario adjunto ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mario Cimoli, subrayó durante un seminario en Santiago de Chile que es necesario fortalecer el multilateralismo ante las tensiones que afronta el mundo. En el evento, autoridades y expertos abordaron la volatilidad financiera internacional, la incertidumbre económica global y las menores perspectivas en la dinámica de crecimiento regional.

El seminario “El regionalismo en América Latina y la Unión Europea: hacia una salida cooperativa más allá de la crisis” (Latin America and EU Regionalism: Towards a Cooperative Way-out beyond the Crisis), celebrado este jueves en la sede de la CEPAL en la capital chilena, destacados expositores abordaron los desafíos fiscales, monetarios y de reformas de política económica e institucional que tiene la región frente a los cuestionamientos que está sufriendo el multilateralismo a nivel global.

El encuentro, organizado por el Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe (IRELAC, por sus siglas en inglés), con el apoyo del programa Erasmus+ de la Unión Europea y la CEPAL, fue inaugurado por Bettina Guilherme y Christian Ghymers, coordinadores de la Red Monnet “Crisis-Igualdad-Democracia” del IRELAC, y el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL.

Al abrir la reunión, Bettina Guilherme explicó los alcances de los estudios que realiza la Red Monnet de IRELAC y enfatizó la relevancia de analizar las experiencias tanto de Europa como de América Latina en sus respuestas a la crisis internacional. “Es muy importante examinar cómo los procesos de integración han sido impactados por la crisis y especialmente, cómo las más recientes tendencias populistas podrían afectarlos”, señaló.

En tanto, Mario Cimoli indicó que tras la crisis financiera de 2008, los formuladores de política siguen hoy razonando sobre la base del mismo modelo antiguo, que no responde a la situación económica actual.

“Estamos en una encrucijada acerca de cómo manejamos la política monetaria, cómo superamos definitivamente la crisis y cómo manejamos las variables macroeconómicas”, advirtió.

El alto funcionario de la CEPAL agregó que muchas tensiones a nivel global están detrás de esta realidad, en especial las tensiones comerciales, las tensiones en torno a la distribución del ingreso y la igualdad, y la política micro, con modelos de empresas que hoy funcionan distinto ya que están basados en los procesos digitales y la tecnología, que han transformado completamente los modos de producción (por ejemplo, con la inteligencia artificial y la automatización del trabajo).

“El multilateralismo se está poniendo hoy en tela de juicio, como nunca antes. Es necesario fortalecerlo de cara a estas tensiones comerciales y financieras globales”, indicó Cimoli.

En el seminario realizado en la CEPAL participaron además destacados académicos, entre ellos Stephany Griffith-Jones, Directora de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia (EE.UU.); Ricardo Ffrench-Davis, Profesor de la Universidad de Chile; y José Antonio Ocampo, miembro de la junta de directores del Banco Central de Colombia y ex secretario ejecutivo de la CEPAL.

(Con información de la CEPAL)