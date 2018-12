Edesio Alejandro, nuevo delegado regional para el Caribe del Instituto Latino de la Música

Hace pocos meses fue reconocido como Embajador del Instituto Latino de la Música. Desde ese entonces no ha cesado su trabajo para que esta institución crezca; y a partir de enero de 2019, Edesio Alejandro Rodríguez será el Delegado Regional para el Caribe del ILM, que incluye el trabajo en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.

Si llega la interrogante de por qué él y no otro músico, puede ser respondida con las palabras de Daniel Martín Subiaut, presidente del ILM: “A Edesio jamás he tenido que pedirle que haga nada, él ha dicho primero ¿qué puedo hacer por el instituto?”.

Según Martín, en el área del Caribe es un artista muy completo (buen productor, compositor, director de orquesta, arreglista y director de documentales) y comprende como pocos la visión del ILM en su nueva etapa.

Desde que supo de las intenciones de relanzar el Instituto en el 2018, Edesio Alejandro compartió la idea, porque sabe la importancia de apoyar a los músicos y la necesidad de rescatar las tradiciones sonoras de Latinoamérica.

“Seré la persona encargada de atender a los músicos que quieran formar parte del Instituto en estos tres países. El ILM ofrece servicios a los músicos de consultoría de una manera gratuita, asesoría de especialistas en el mercado de la música, entre otros servicios.

Cuando decidieron hacerme el delegado me sentí muy contento porque me da la oportunidad de ayudar a otros músicos que puedan necesitar ayuda. Siempre me ha costado mucho trabajo todo en la vida y cada vez que puedo darle una mano a alguien lo hago. Ahora lo puedo hacer de una manera oficial como parte de este equipo de trabajo del Instituto Latino de la Música”, asegura el artista cubano.