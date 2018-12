John Kelly abandonará el cargo de jefe de Gabinete de Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado la salida del cargo de su jefe de gabinete, John Kelly, a finales del año, en medio de reportes de que ambas figuras llevan días sin hablarse.

John Kelly se irá hacia el final del año, manifestó el gobernante a reporteros cuando salió de la Casa Blanca para asistir al juego de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, que se celebra hoy en Filadelfia, Pensilvania.

Trump, quien llamó a Kelly un gran tipo y dijo que apreciaba mucho su servicio a pesar de los enfrentamientos de los últimos meses, añadió que en pocos días anunciará un sucesor, quizás uno interino.

Kelly reemplazó al exjefe de gabinete Reince Priebus el 28 de julio de 2017, cuando asumió el papel en medio de un período de cambios dramáticos en el personal en la Casa Blanca, y fue visto entonces como el encargado de poner orden a la administración.

La televisora CNN reportó ayer que Kelly y Trump habían llegado a un punto muerto en su relación que ya no era considerado sostenible por ninguna de las partes, y aunque el mandatario le pidió durante el verano que permaneciera en el puesto otros dos años, ambos habían dejado de hablarse en los últimos días.

Según The New York Times, el general, quien también fue secretario de Seguridad Nacional del actual Gobierno, no se presentó a trabajar ayer, pero se reunió con el presidente anoche en la residencia de la Casa Blanca para analizar los detalles de una partida que se había anticipado durante meses.

Fuentes consultadas por el diario le informaron que en ese encuentro estuvieron presentes también el vicepresidente, Mike Pence, y el jefe de personal del vicemandatario, Nick Ayers, visto como el principal candidato para reemplazar a Kelly.

CNN reportó el mes pasado que Trump envidiaba la oficina de Pence, la cual se ha mantenido alejada del escándalo diario en la mansión ejecutiva gracias a Ayers, quien busca una posición más alta.

La cadena indicó que el joven de 36 años cuenta con un historial impresionante en la política republicana que podría servirle al jefe de Estado en el período previo a las elecciones de 2020, y que cultivó aliados clave como la hija del mandatario Ivanka y su yerno Jared Kushner.

Si el presidente finalmente no se decide por él, otras opciones que se comentan son el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el director de presupuesto, Mick Mulvaney, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

La partida de Kelly forma parte de la sacudida esperada en la Casa Blanca después de las elecciones de medio término del 6 de noviembre y deja al gobernante con un equipo cada más reducido de asesores a medida que se acerca la instauración del nuevo Congreso en enero, cuando los demócratas serán mayoría en la Cámara de Representantes.

(Con información de Prensa Latina)