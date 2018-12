ONU: Respuesta global a la propagación del VIH se encuentra en una encrucijada

“Treinta años después de celebrarse la primera jornada contra el sida, tenemos que decidir lo que haremos para frenar la diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana: si pondremos fin a la epidemia para 2030, o si las generaciones futuras seguirán sufriendo la carga de este padecimiento devastador, dijo el fin de semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Guterres consideró que la respuesta a la propagación del VIH se encuentra en una encrucijada y llamó a multiplicar los esfuerzos para eliminar la epidemia.

Recordó que el VIH ha infectado a más de 77 millones de personas y que el número de muertes relacionadas con el sida supera los 35 millones. Según datos de ONUSIDA, en la actualidad uno de cada cuatro seropositivos ignora que es portador del virus.

“Se han hecho grandes avances en materia de diagnosis y tratamiento, y los esfuerzos de prevención han evitado millones de nuevas infecciones. Sin embargo, el ritmo del progreso no está a la altura de la ambición global”, recalcó el secretario general.

Advirtió que el contagio del VIH no disminuye con la rapidez requerida, que algunas regiones del mundo se están quedando atrás y que los recursos financieros son insuficientes.

El estigma y la discriminación todavía impiden que grupos clave de población como los colectivos de hombres gay y los que tienen relaciones sexuales con otros hombres, los trabajadores sexuales, los transgénero, los adictos a las drogas, los prisioneros y los migrantes, así como las jóvenes y adolescentes, recurran a las herramientas de prevención, señaló.

Guterres afirmó que el mundo todavía está a tiempo de alcanzar el objetivo de eliminar la epidemia para 2030 si se aumenta el acceso de la gente a la prueba del VIH y a los tratamientos, y si se incrementan los recursos para prevenir nuevas infecciones y acabar con el estigma.

“En esta coyuntura crítica debemos tomar el camino correcto”, concluyó el secretario general.

El sida matará a 360 mil adolescentes hasta 2030

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, estima que entre los años 2018 y 2030 fallecerán unos 360 mil adolescentes por enfermedades relacionadas con el sida, según un nuevo informe publicado el pasado jueves.

Esa cifra presupone que morirán 76 adolescentes cada día, si no se realizan mayores inversiones en los programas de prevención, detección y tratamiento del VIH.

El estudio indica que, de seguir las tendencias actuales, 270 mil jóvenes de entre 0 y 19 años se infectarán con el VIH hasta el año 2030, una cifra que supone una disminución de un tercio con respecto a las estimaciones actuales.

Pese a que también indica un descenso para el año 2030 del número de niños y adolescentes que mueren por causas relacionadas con el sida (119 mil en la actualidad por 56 mil en 2030), la disminución se considera demasiado lenta, especialmente entre los adolescentes.

Se prevé que las muertes relacionadas con el sida disminuyan en 57 % entre los niños menores de 14 años, frente a una disminución de 35 % entre los de 15 a 19 años.

Los programas para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos están dando sus frutos, pero no han ido lo bastante lejos, indicó Unicef.

La directora ejecutiva de la organización, Henrietta Fore, consideró que el mundo no está bien encarrilado para tratar de acabar con la enfermedad en el año 2030, ya que “los programas para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos están dando sus frutos, pero no han ido lo bastante lejos, mientras que los programas para tratar el virus y evitar que se propague entre los adolescentes no están cerca de donde deberían estar”.

Según el informe publicado por Unicef, casi dos millones de niños y adolescentes vivirán con el VIH en el año 2030, principalmente en África oriental y meridional (1.1 millones), seguidos por África occidental y central (571 mil) y América Latina y el Caribe (84 mil).

Más de la mitad de los tres millones de niños y adolescentes portadores del VIH viven en África oriental y meridional.

Las dos principales “carencias” en la respuesta al VIH para niños y adolescentes son los lentos progresos en la prevención del virus entre los niños pequeños y la falta de respuesta a los factores estructurales y de comportamiento de la epidemia.

El informe también recomienda realizar pruebas de detección orientadas a las familias para ayudar a identificar y tratar a los niños que viven con el VIH, pero que aún no han sido diagnosticados, así como un mayor uso de las plataformas digitales para mejorar los conocimientos sobre el VIH entre los adolescentes.

Además, propone crear servicios adaptados a las necesidades de los adolescentes y llevar a cabo actividades de divulgación dirigidas a los adolescentes de las comunidades.

(Con información de Noticias ONU)