Maradona: En Argentina no hay seguridad, hoy es un terror salir a la cancha

El astro del fútbol Diego Armando Maradona criticó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, al que señaló por estar haciendo un “desastre” en la nación suramericana, tras los incidentes registrados en los alrededores del Estadio Monumental donde se debía disputar este sábado la final de la Copa Libertadores entre los equipos argentinos River Plate y Boca Juniors.

“En la Argentina no hay seguridad, hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que soy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un desastre“, expresó Maradona en conferencia de prensa tras un juego del equipo mexicano Dorados de Sinaloa que actualmente comanda.

“Hay robos por todos lados, la gente no come. Ese es el cambio que votó la gente (…) Qué le va a importar a él (Macri) que coma un chico de cinco años (…) si es hijo de millonarios, no sabe lo que es el barro”, fustigó el excapitán de la selección argentina.

Maradona además consideró que “en las elecciones engañó el presidente con mentiras, a mí no porque no lo votaría jamás. Hoy estamos peor que hace mucho tiempo. La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos de la Argentina, sin lugar a dudas“.

Varios jugadores de Boca resultaron heridos el sábado cuando el autobús en el que viajaban fue atacado por hinchas de River Plate en las inmediaciones del estadio Monumental.

Tras los hechos de violencia registrados, la Conmebol pospuso sin fecha definida el partido por “desigualdad deportiva”.

(Con información de teleSUR)