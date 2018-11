Cuba celebra este 19 de noviembre el Día de la Cultura Física y el Deporte

Cuba celebra este lunes el Día de la Cultura Física y el Deporte, jornada que evoca la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro en la clausura de la Primera Plenaria Nacional de los Consejos Voluntarios Deportivos del INDER, celebrada el 19 de noviembre de 1961.

Ese día, Fidel aseguró que “la Revolución tiene que ocuparse de la educación física y el deporte como una cuestión fundamental para el país”, y también fue enfático al decir que “lo importante no es triunfar, sino competir…”.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se sumó a la celebración de la fecha desde su cuenta de Twitter @DiazCanelB, con un mensaje donde menciona que las glorias que enorgullecen al país se formaron en principios promulgados por Fidel.

Desde el fin de semana y por varios días, comunidades, escuelas y combinados deportivos de toda Cuba realizan actividades a propósito de la fecha, y el acto central acontecerá en Ciego de Ávila el 24 de noviembre próximo.

En La Habana, la actividad principal será la inauguración de la Escuela Nacional de Hockey sobre Césped, Antonio Maceo, dotada de una cancha sintética de moderna tecnología y de comodidades que permitirán a los equipos élites su preparación durante todo el año.

Para el sistema deportivo siguen siendo una guía las palabras de Fidel hace 57 años, cuando expresó que “el deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo…”.

En ocasión de la fecha, el presidente del INDER, Antonio Becali Garrido, y el titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, transmitieron una felicitación al movimiento deportivo de la Isla.

Ambos dirigentes destacaron la labor realizada en el país para incrementar los resultados deportivos en diferentes eventos internacionales, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos y en Campeonatos Mundiales, en los que atletas del patio han conquistado medallas de diferentes colores ubicando al deporte revolucionario en lo más alto del podio.

(Con información de Jit, ACN y Cubadebate)