Cinco prestigiosos realizadores recibieron el Premio Nacional de Radio 2018

Cinco prestigiosos realizadores de Cuba recibieron, este 22 de agosto, el Premio Nacional de Radio 2018, coincidiendo con el Aniversario 96 de las primeras trasmisiones continuadas del medio en la isla.

En el Memorial José Martí, de La Habana, se entregó la alta distinción avalada por los extraordinarios aportes y consagración demostrados en el desarrollo de un medio que se expande dentro y fuera de la nación, y se mantiene fecundo y lozano, rumbo a su centenario.

Los laureados son: Magaly Bernal Hernández, de Radio 26, provincia de Matanzas; Tomás Ernesto Martínez Robles, de Radio Granma, Manzanillo; Elina Pelegrí Trujillo, de Radio Guamá, en Pinar del Río; Juan Manuel Piñera Infante, de la emisora CMBF Radio Musical Nacional, y Roberto Pacheco Martínez, de Radio Rebelde.

Víctor Gaute López, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), destacó la labor de los maestros congratulados. “Hoy en cinco trabajadores, ha sido premiado y reconocido el esfuerzo de todos los días, el protagonismo anónimo de otros muchos que en cada uno de sus puestos dan lo mejor de sí para tributar satisfacción, felicidad a nuestro pueblo información oportuna, veraz”.

El destacado narrador y comentarista deportivo, de Radio Rebelde, Roberto Pacheco, pronunció las palabras de agradecimiento. “Quienes recibimos este reconocimiento hemos entregado parte de nuestra vida a la radio con tremenda satisfacción y deseo de hacer más todos los días. Si hoy estamos aquí, es porque en Cuba hay una revolución que es de todos y un Fidel que siempre confió en nosotros, esta es también parte de su obra”, afirmó.

Emocionados por las muestras de admiración y cariño, los galardonados reiteraron su compromiso con el medio que los forjó y los enaltece como ejemplos dignos de imitar por las nuevas generaciones de radialistas. “Lo he dicho muchas veces, para mi la radio es la vida, empecé muy jovencita sin imaginarme que me iba adentrar en este mundo maravilloso y a pasar tantas cosas lindas, como recibir hoy este premio, que es como la culminación de lo que hecho que parece que lo hice bien y me tuvieron en cuenta”, dijo la locutora Magaly Bernal.

“Lo recibo con inmensa alegría -refirió Elina Pelegrí- porque es un premio a toda la trayectoria de hace 48 años, a mi voz, que es la voz de la radio en Pinar del Río, y es un reto a seguir porque también preparo a los jóvenes, entonces mi ejemplo debe continuar y debo seguir con ellos y apoyando a este medio de comunicación”.

“Todo premio es motivo de alegría para el galardonado y para mi emisora CMBF que está cumpliendo 70 años, pero también es inspiración y reafirmar los deseos para seguir trabajando. Yo he sido un privilegiado en este país, primero por vivir en él y porque he trabajado en lo que me gusta y trabajar en lo que a uno le gusta no es una carga sino un placer tan grande; yo digo que no trabajo, sino que me divierto. Yo llevo 50 años en la Enseñanza Artística, pero trabajar para la radio es una manera de ser maestro y de enseñar a quien tú conoces y al desconocido que atrapas, con tu pensamiento, con tus ideas y te empieza a seguir. Enamorar a las personas es una manera formidable de enseñar”, destacó Juan Manuel Piñera.

En el acto de entrega del Premio Nacional de Radio 2018, estuvieron presentes además Joel Suárez Pellé, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC; Nereyda López Labrada, Secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; Alfonso Noya Martínez, Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT); Onelio Castillo Corderí, Director General de la Radio Cubana; Pedro de la Hoz, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), y Mirtha Casas, nieta de Luis Casas Romero.

(Con información del Portal de la Radio Cubana)