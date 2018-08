¿Cómo Google se sale con la suya y siempre sabe dónde estás?

Los servicios que Google ofrece en los dispositivos con los sistemas operativos Android y iOS almacenan tu localización al margen de los ajustes del terminal. Kevin Curran, profesor de seguridad informática en la Facultad de Computación e Ingeniería de la Universidad de Ulster (Irlanda) aclara a Sputnik cómo Google se sale con la suya.

“En 2007 se descubrió que Google registraba los puntos de acceso climáticos utilizando los vehículos con los que la compañía circula por las calles. En 2017 vimos que la empresa vendía las direcciones únicas de los celulares que se almacenan en los postes telefónicos. Ahora hemos descubierto que, cuando desactivas la localización, todavía se transmiten datos al recibir actualizaciones meteorológicas”, explica Curran a Sputnik.

En otras palabras, Google sabe dónde estás a pesar de que hayas desactivado explícitamente los ajustes de localización en la configuración del celular. Curran señala que la culpa de todo la tienen los anuncios personalizados de las aplicaciones. Entre abril y junio, Google obtuvo 32 mil millones de dólares de beneficios, el 90% de los cuales fueron gracias a la publicidad.

“A la gente lo que le resulta más barato es comprar anuncios para que se muestren en el móvil, pero Google no saca mucho dinero de ellos. Lo que de verdad es importante para Google es saber dónde estás”, explica. Así que la empresa ofrece a quienes compran esos anuncios una herramienta que les deja acceder a datos relacionados con la demografía de una región en concreto, lo que les permite dirigirse a las personas que les interesa. Así es como Google gana dinero de verdad.

“Cuantos más datos —sobre todo de la localización—, más anuncios y más beneficios para Google. Así que lo que de verdad quieren es que no desactives tu historial de localización. Por eso te dicen que [ceder tu localización] hará que los anuncios sean más específicos y que los servicios que te podrán ofrecer serán mejores. Y hasta cierto punto, es cierto”, resalta el especialista.

El problema no existiría si los ajustes del dispositivo otorgasen al usuario toda la potestad sobre sus datos personales. Si, al desactivar la localización, esta no acabase en manos de terceros. Pero el problema existe y es entonces cuando la responsabilidad recae sobre la empresa. Google debería especificar mejor lo que consigue y no consigue el usuario al desactivar los ajustes de localización, denuncia Curran.

“Hay gente que nunca ha entrado en el registro de actividad de Google, pero es que el registro te muestra dónde has estado. Si lo tienes activado (que es lo que hace la mayoría), puedes ver todos los viajes que has hecho, a qué altura de la calle has estado y las fotografías que has tomado cuando estabas allí. Si vas a la pestaña de ‘Mi Actividad’ de Google, verás no solo tu historial de búsqueda, sino también los lugares a los que has ido”, advierte.

También cuántas veces has abierto WhatsApp o cualquier otra de las aplicaciones de tu teléfono móvil. La situación se agrava porque la inmensa mayoría de los terminales que hay en la calle tiene servicios y aplicaciones de Google instalados. Y, si bien ocurre en todos los dispositivos con Android, los iPhone tampoco se salvan. “Google paga a Apple mucho dinero por tener sus servicios en iOS”, revela.

“No importa qué teléfono estés utilizando. Si usas servicios de Google, van a continuar siguiéndote la pista”, advierte.