Avanza investigación sobre atentado con drones contra Nicolás Maduro (+ Videos)

Gracias a la acción e inteligencia del pueblo venezolano se logró la primera captura de los terroristas que participaron en el frustrado atentado de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro en la Av. Bolívar de Caracas, justo cuando se desarrollaban los actos por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aseguró el mandatario.

Los primeros capturados por este atentado fueron alias Bons, sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de nombre Juan Carlos Monasterio y Argenis Valero Ruiz (alias Ingeniero), encargado de operar el primer drone.

Ambos fueron apresados gracias a las personas de la zona, que vieron cuando los involucrados bajaron del vehículo Chevrolet y levantaron el dron.

Cuando vieron los hechos, los rodearon hasta que llegaron las fuerzas de seguridad del Estado y se lo llevaron a las autoridades, recalcó el primer mandatario nacional.

El segundo grupo fue capturados por los organismos de seguridad del Estado cuando se dirigían a Colombia, en la ruta Barinas-San Cristóbal.

Este grupo de terrorista, conformado por Yanin Fabiana Pernía (alias María), Brayan Oropeza (alias Poeta) — encargado de pilotear el segundo drone— , y Alberto Bracho (alias Porto); viajaba en un vehículo Marca Jeep, Cherokee, color azul celeste.

Atentado fue dirigido por los mismos del asalto a fuerte Paramacay

Monasterio, exsargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), vinculó a Osman Delgado, financista y residenciado en Estados Unidos (EEUU), como el principal cabecilla en el atentado frustrado contra el Jefe de Estado, y que se encuentra involucrado en el asalto y robo de armas en 2017 del Fuerte Pamaracay, del estado Carabobo.

De acuerdo con las investigaciones, detalla el material audiovisual presentado por Maduro, la operación, denominada Yunque-Martillo, tenía como principal objetivo detonar dos drones en la tarima presidencial: uno en la parte superior de la tarima, y otro en la zona frontal de la misma.

El sargento solicitado por la justicia ante su vinculación en el asalto al Fuerte Pamaracay, contó cómo conoció al capitán Juan Caguaripano quien encabezó la toma del mencionado recinto militar el 6 de agosto de 2017.

Comentó que Caguaripano le presentó un teniente conocido como Pico quien es un organizador del ataque contra Maduro que ejecutaron con aeronaves manejadas a distancias y cargadas de explosivos.

“Después del intento, de tomar las armas en Paramacay, él me pide ayuda que le vaya a rescatar a La Victoria, yo procedo ir para La Victoria y nos quedamos accidentados en el peaje de La Victoria. Él llama a un coronel llamado Sosa Freites y le da unas instrucciones que debe irse para la encrucijada de Cagua, allá en Maracay, allí perdí contacto con el hasta el momento que lo agarran. Posteriormente en el mes de octubre del año 2017 me contacta el teniente Pico”, narró Monasterio.

Pico contacta al actual detenido para que vaya a Colombia y apoye la operación al manejar una de las aeronaves. “En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi carnet fronterizo normal sin ningún problema y es cuando allí en San Antonio me recibe el teniente Pico ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestra los muchachos, me dice más o menos como es la cuestión: lo operación que era un atentado contra el Presidente y ahí me pone en contacto con Osman Tabosky”, manifestó el sargente retirado.

Monasterio realiza una serie de viajes entre Venezuela y Colombia con un carnet fronterizo que autoridades colombianas le quitan.

“Yo paso la novedad y me dice Osman Tabosky que iba hablar con Sócrates que es quien se encarga de hacer ese tipo de enlace”, dice y destacó que gracias a los dirigentes opositores Juan Requesens instruido por Julio Borges logra pasar a Colombia.

“Las instrucciones era que cuando llegara a San Antonio me dirigiera hasta por el puente normal y cuando llegara a las autoridades colombiana dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez que es un jefe de ahí de de la cuestión de inmigración de Colombia”, añadió.

Posteriormente los involucrados organizan la logística para enviar los artefactos voladores de Colombia hacia Venezuela, luego realizar pruebas y ejecutar el ataque fallido el sábado 4 de agosto.

Maduro solicita a EEUU y Colombia la extradición de involucrados en intento de magnicidio

El presidente venezolano solicitará a los gobiernos de los Estados Unidos (EEUU) y Colombia la extradición de los involucrados en el intento de magnicidio en su contra ejecutado el pasado sábado.

En transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el jefe de Estado instruyó al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; para que se le explique a EEUU y a Colombia – involucrados en este ataque – con el fin de aplicar los acuerdos de extradición.

“Quiero que se le explique al gobierno de los EEUU y al gobierno de Colombia, de manera detallada todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de la Florida, porque yo quiero que, haciendo uso de los acuerdos de extradición, solicitemos la extradición a todos los responsables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo el atentado terrorista que viven en el estado de la Florida o que viven en el territorio de EEUU y en Colombia”, sentenció el Mandatario Nacional, quien presentó pruebas del atentado en su contra.

Este atentado — que dejó saldo de siete funcionarios de seguridad del Estado — está involucrado Osman Delgado Tabosky, quien se encuentra residenciado en EEUU y es el principal financista de este hecho.

Por esta razón, el presidente Maduro abogó como “la buena fe” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que “no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles, militares de un país como Venezuela y están incriminados y protegidos por las leyes de los Estados Unidos”.

ANC analizará quitar la inmunidad a legisladores involucrados en el complot

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocó a una sesión para allanar la inmunidad a los diputados del Poder Legislativo — en desacato desde 2016 — que están involucrados en el intento de magnicidio, informó el presidente del organismo plenipotenciario, Diosdado Cabello.

“Mañana a las 11 am, sesión en la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, punto único allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el hermano Presidente Maduro. Viene la justicia y viene con todo”, escribió Cabello en su cuenta en Twitter.

En este sentido, manifestó que con las pruebas presentadas por el jefe de Estado este martes, en la que se evidencia la participación de los dirigentes de Primero Justicia Julio Borges y Juan Requesens, ” se abre pasó para que tengamos paz”.

Entre las pruebas presentadas por el Mandatario Nacional se encuentran las declaraciones de uno de los principales responsables del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio Vanegas un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien mencionó la responsabilidad de Borges y Reguesens en este hecho.

En video, confesión de Juan Carlos Monasterio y audio de las conversaciones de los complotados

(Con información de agencias)