Siete años sin Amy Winehouse, la voz del Soul

La intérprete británica Amy Winehouse, quien se destacó durante la primera década del 2000 en el género soul, permanece hoy como una fuerte influencia para otros cultivadores de ese estilo, siete años después de su muerte.

Adele, otra de las más brillantes solistas dentro del panorama musical contemporáneo, reconoció que su coterránea revitalizó el soul, el jazz y el blues, junto con la aparición de muchas cantantes femeninas de estos tiempos.

Varias plataformas digitales publicaron este lunes melodías en tributo a la compositora, entre ellas, Stronger than me, del disco Frank (2003), debut que le abrió las puertas a los premios, incluyendo uno de Platino, además del galardón en la categoría Mejor Canción Contemporánea en los lauros británicos Ivor Novello Awards.

Luego las listas de éxitos colocaron en lo más alto la canción Back to Black, la cual ayudó a Winehouse a ganar cinco de los seis premios Grammy a los que fue nominada en 2007, en las categorías de Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Femenina de Pop y Mejor Álbum Pop Vocal.

En la melodía You know I’m not good la intérprete se empeñó en repetir el conocimiento del público sobre sus adicciones; ‘saben que soy una chica problemática’, expresó en el estribillo del tema, sin embargo, fue uno de los más aclamados del repertorio de la artista.

La vida personal que llevó, y además, el exceso de drogas y alcohol, provocaron que el esperado tercer disco de Winehouse no llegara nunca, aunque tras su fallecimiento por una extrema intoxicación etílica aparecieron más premios y la estrella se transformó en leyenda.

Su carrera comenzó a declinar después de algunos episodios depresivos por la separación de su pareja, período en el que asumió violentos cambios de humor, tomó pastillas y perdió peso.

Cuando en 2006 su condición de salud mejoró grabó Back to Black, segundo y último álbum de estudio, y al año siguiente retomó la relación con el novio, quien la incentivó a tomar drogas como heroína, crack, cocaína, ketamina y alcohol, y fue hospitalizada por una sobredosis de esas sustancias.

El 23 de julio de 2011 a la edad de 27 años de edad, Winehouse fue encontrada muerta en su apartamento de Londres.

(Con información de Prensa Latina)