Celebrará Charles Fox en La Habana sus 55 años de vida artística

El compositor estadounidense Charles Fox, reconocido en el mundo por su música para cine y televisión, ofrecerá este sábado el concierto Havana Dreams (Sueños Habaneros), a las ocho y media de la noche en el capitalino Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Con esta presentación, el creador de la banda sonora de más de 100 películas marcará en La Habana el inicio de una gira que lo llevará por diferentes ciudades del orbe, con el motivo de celebrar sus 55 años de vida artística.

Acompañarán a Fox en calidad de invitados músicos cubanos tales como Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club y el cantante Cristian Alejandro, quienes interpretarán a dúo su más grande éxito, el tema Killing me softly with his song, ganador de un Grammy y versionado en 3 mil ocasiones.

Integrarán la orquesta destacados instrumentistas de la Isla de varias generaciones como Juan Kemell de la agrupación La Barriada, Roberto García y Ruy López-Nussa de La Academia, Javier Salva de Temperamento y Rafael Lay y Eduardo Rubio de La Aragón, entre otros.

Havana Dreams, que ofrecerá un recorrido por el amplio y premiado repertorio del prolífico compositor, tendrá una repetición el domingo 1 de julio a las cinco de la tarde.

Charles Fox ha sido responsable de la música de series televisivas como Love, American Style, Happy Days y Wonder Woman; y de filmes como The Last American Hero, Foul Play y The Other Side of the Mountain.

Atesora en su haber dos premios Emmy, igual cantidad de nominaciones al Premio Oscar, tres nominaciones a los Globo de Oro y desde el año 2004 es miembro del Salón de la Fama de los Compositores.

(Con información de ACN)