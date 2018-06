Nombrados los 16 mentores para la 58 Serie Nacional de Béisbol

Con el anuncio este martes de Eriberto Rosales como nuevo director del equipo de Santiago de Cuba, ya no queda barco sin timonel para la próxima Serie Nacional. Desde hace semanas se hablaba de que Orestes Kindelán quizá no fuera ratificado en el cargo, pese a que un colega de aquella región me confirmó que notaba al Tambor Mayor con más interés ahora que la temporada pasada.

Al parecer, pesó el rumbo tomado por Lionard, el hijo del más grande jonronero que ha pasado por nuestros clásicos de pelota. El muchacho emigró con la idea de hacer su carrera en la Gran Carpa y a su padre lo remplazan del puesto de mando de las Avispas. Es cierto que no fue al curso de directores por cuestiones personales, pero ese no luce un argumento de tanta contundencia como para invalidarlo. Y más tratándose de Kindelán, grande entre los más grandes.

Sin demeritar a su sucesor, hubiese sido un manjar en medio de las penurias de nuestro béisbol contar con estrellas al frente de los cuatro elencos históricos: Lazo en Pinar del Río, Anglada otra vez comandando a Industriales, Paret en su debut con Villa Clara y Kindelán, que no será, con los indómitos. Nada, que se ponchó ese sueño.

Además, el escenario de nuestro béisbol ha cambiado bastante. Hay otros equipos en el top four que no tienen intenciones de volver a ceder sus asientos de lujo en la postemporada: los Alazanes de Carlos Martí, los Leñadores de Pablo Civil y los Cocodrilos de Víctor Figueroa; y también existen heridos por lo que les pasó el año pasado (léase, los Tigres de Roger Machado).

Anunciado con antelación el calendario de la primera fase y nombrados los 16 directores, el debate se centrará, sin dudas, en los cambios en el formato de la competencia. No habrá una nueva estructura, pero sí una modificación que ya tiene a la opinión pública dividida.

No obstante, los mentores les dieron el visto bueno a la idea de que solo se arrastren a la segunda fase los resultados de los juegos entre los equipos que avancen y que se reordenen a partir del nuevo balance de ganados y perdidos.

A partir de esos enroques de posición, los refuerzos se solicitarán en orden ascendente. De primero a sexto la primera vuelta, después a la inversa y luego a la suerte del bombo. ¿Qué les parece el ajuste? Algo es algo, mientras siguen los estudios para una presunta nueva estructura.

Directores para la serie 58: