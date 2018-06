Sancti Spiritus se recupera luego de los estragos por las intensas lluvias

A más de 2 semanas desde la tormenta tropical Alberto, en Sancti Spiritus áun se trabaja con vehemencia para resarcir los daños, muestra de ello es que ya se encuentran reestablecidos los servicios de electricidad, telefonía y abasto de agua, según informó hoy al Noticiero Nacional de Televisión el corresponsal Alain Jiménez.

La intensas lluvias dejaron sin comunicación 78 comunidades, de ellas solo 4 se mantienen incomunicadasn en el municipio de Jatibonico, donde trabajan permanentemente las fuerzas del Grupo azucarero de AzCuba. Los suministros para los pobladores de dicha zona se transportan arreados por caballos o movidos por tractores.

Como se conoce algunas de las mayores afectaciones están a relacionadas con los viales, y en particular en los puentes. En Zaza del Medio hay dos espacios aun abiertos: uno de ellos donde colapsó el tramo que comunica Zaza con la ciudad de Sancti Spiritus. Especialistas de la Empresa Constructora de áreas marítimas no detectaron daños en los cimientos, sin embargo, por la turbiedad de las aguas no se puede tomar la definición necesaria que se precisa para darle solución final a este asunto.

El otro tramo, también sobre rio Zaza, coincide con un puente ferroviario, donde las aguas socavaron las vigas. Allí se construyó un vial de acceso para poder atender la reparació que requiere de 120 toneladas de cemento.

Más de 200 familias que habitan en una comunidad cercana a Zaza del Medio más allá del puente están incomunicadas. Estos pobladores reciben una atención especial de salud, servicios básicos, y suministros de alimentos, hasta tanto se restaure el puente. También se ha garantizado el traslado de los estudiantes hacia las escuelas.

Otro puente dañado se ubica en la carretera que comunica a ciudad de Sancti Spíritus con Yaguajay, también sobre el rio Zaza donde se fracturo una columna y se interrumpió una de las dos vías. Para aliviar esta situación, se ha dejado una sola senda y se reguló la velocidad a 30 kms por hora. Tambien se trabaja en el vial de acceso y al tiempo que se gestionan los equipos y recursos necesarios para realizar ese trabajo.

Sobre el sector agropecuario ya se han cosechado mil 500 toneladas de productos agrícolas pero aún continúan las afectaciones en la ofertas de los puntos de venta. Según explica Jimenez es preciso tener en cuenta que es ésta una provincia que aún no se había recuperado del todo del huracán Irma.

Se ha trabajado en el drenaje del campo y se trabaja para sembrar más de 4 mil hectáreas de diferentes cultivos, se cosechó el arrtoz maduro, y los tabacaleros también se esfuerzan para minimizar las perdidas que fueron mas de 2 mil 400 toneladas de arroz y cerca de 300 toneladas de tabaco. Han sido reportadas unas 904 viviendas afectadas, de ellas 93 con derrumbe total, ya todas esas casa fueron visitadas por las Comisiones creadas al efecto para atender a sus necesidades prioritarias.

Sobre el estado de las presas de esta provincia que es el territorio de mayor capacidad de embalse en Cuba, Alain Jimenez informó que se encuentran a un 81 % de su capacidad, 5 embalses están vertiendo, la presa Zaza alcanza los 703 millones de metros cúbicos de agua ,el 76 % de su capacidad total, y aun quedan pendientes reparación de obras hidráulicas que no ofrecen pelifgro peligro alguno pero que estan contempladas como una labor necesaria dentro de esta restauración.

(Tomado del Noticiero Nacional de Televisión)